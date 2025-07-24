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斥資2億華語版《我們的藍調時光》8月開拍 周渝民、張鈞甯三續前緣

聯合新聞網／ 聯合數位文創
華語版《我們的藍調時光》即將開拍，周渝民化身澎湖賣貨郎。圖／寛魚國際提供
華語版《我們的藍調時光》即將開拍，周渝民化身澎湖賣貨郎。圖／寛魚國際提供

由柴智屏擔任總製作人悉心籌備3年的華語版《我們的藍調時光》共14集，斥資2億元台幣，由文化內容策進院、米神國際股份有限公司、尚裔國際文創娛樂有限公司、韓國CJ ENM HongKong、聯合數位文創股份有限公司共同出品。本劇主創人員陣容堅強，總製作人柴智屏邀集三金團隊，包括金鐘視帝周渝民、台北電影節影后張鈞甯與金鐘視后陸弈靜，並由金鐘編劇林子平執導、金鐘攝影李清廸掌鏡，拿過金馬、金曲、金鐘的音樂人侯志堅負責配樂。將於8月開拍。

為拍出屬於我們自己的《藍調時光》，總製作人柴智屏帶領團隊花1年多的時間進行澎湖田調，她認為台灣有一批非常優秀的演員，可以演出不同於前作的在地化《藍調時光》，柴智屏說：「此劇最重要的精神核心是一群高中同學20幾年後的重逢，有著各自酸甜苦辣卻充滿愛的人生故事，並選擇用一種包容的心態去和解，因為『藍調』代表的不是悲傷，不是失意，而是種生活的節奏。」

周渝民與柴智屏、張鈞甯、導演林子平均合作過，其中與導演和張鈞甯合作的《回家》讓他勇奪金鐘視帝，對這次的合體他充滿期待，「很幸運有這麼多熟悉的夥伴們聚在一起，大家都經過時間的淬鍊，有所改變和成長，我會用我這個年紀的表演方式去為角色努力。」曾合作過《痞子英雄》、《回家》的周渝民跟張鈞甯，在劇中詮釋韓版李秉憲和申敏兒的角色，日前讀本時周渝民看到張鈞甯很開心，「她現在身份變多元，自己成立公司、當電影監製，感覺大家都在努力好好工作，看到她整個人狀態非常好，很期待這次的合作。」

張鈞甯這次接演《我們的藍調時光》詮釋患有憂鬱症的角色，能讓困境中的人得到一點點的力量。圖／甯聚力文創提供
張鈞甯這次接演《我們的藍調時光》詮釋患有憂鬱症的角色，能讓困境中的人得到一點點的力量。圖／甯聚力文創提供

答應接演後，張鈞甯才知道會跟周渝民和林子平導演再聚首，「感覺很有趣，充滿挑戰，期待再次合作後我們會變成什麼樣子，我會用盡各種力量把角色做得豐滿。」張鈞甯也提到日前讀本時周渝民有許多想法，提供很多很棒的意見，也開心地說：「跟老朋友拍戲很有安全感。」導演林子平肩負戲迷們對此次翻攝《我們的藍調時光》的期待，劇組幕前幕後集結三金團隊，令人相當期待成品。

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