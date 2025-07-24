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新竹台大分院攜竹縣消防局與極現科技 推動無人機醫療運輸

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
左起為極現科技執行長徐偉城、新竹縣政府消防局局長陳中振及新竹臺大分院院長余忠仁。圖／新竹臺大分院提供
左起為極現科技執行長徐偉城、新竹縣政府消防局局長陳中振及新竹臺大分院院長余忠仁。圖／新竹臺大分院提供

新竹臺大分院智慧醫療創新中心於竹北院區舉辦「推動無人機醫療救援物流合作」會議，邀集新竹縣政府消防局及極現科技代表與會，針對無人機醫療物資運輸的應用與規劃方向進行簡報與交流，期盼導入科技力量，強化山區醫療應變與物資配送的整體能量。

新竹臺大分院院長余忠仁表示，「隨著極端氣候與人口分布變化，偏鄉與山區的緊急醫療資源可及性已成為亟待面對的課題。科技不是取代人力，而是醫療體系的重要延伸與助力。無人機在特殊地形與時效性需求下展現極大潛力，我們也將持續關注並投入智慧醫療創新應用，為臺灣建構更具韌性的緊急醫療應變網絡。」

新竹縣政府消防局局長陳中振指出，「山區運輸挑戰長期存在，無人機技術正好補足現有體系缺口。本次拜會期望了解無人機醫療運輸的未來部署計畫，並探索更多災害應變與搜救合作的可能性。」

新竹臺大分院急診醫學部副主任陳俊維說，「救災講求時效，無人機物流能補足偏鄉急救資源缺口，具高度潛力。未來將透過運輸航線規劃，進一步驗證其可行性與安全性。」

會議中，陳俊維副主任報告目前推動方向與初步測試情形，三方就合作模式、潛在應用場域與政策法規配套進行交流。新竹臺大分院表示，未來將持續結合智慧醫療與前瞻科技，穩健推進相關規畫，逐步縮短醫療資源差距，強化偏鄉緊急應變量能。

偏鄉 無人機

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