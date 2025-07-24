想登玉山再等等！災損未修復雙颱又夾擊 暫不開放入園

想登玉山爬山友再等等，颱風薇帕前腳剛走，「范斯高」與「竹節草」接續來襲！范斯高預計24日至26日靠近並影響台灣。玉山園區仍有多處坍方待整修，目前園區步道皆尚未開放入園許可。

中央氣象署指出，輕度颱風「范斯高」昨天生成，預計今天至26日逐步靠近台灣，25日最接近本島，26日接近馬祖。受環境條件影響，范斯高維持輕颱機率高，是否發布海上颱風警報將視其路徑與強度變化，不排除發布海警的可能性。

氣象署預測，24日至25日，台灣北部、中南部及各山區將出現局部大雨，26日至29日中南部地區也有降雨機率，山區活動風險提升。

此外，昨晚位於菲律賓西北方的熱帶性低氣壓已增強為第8號颱風「竹節草」，目前預估將朝東行進，進入菲律賓陸地，暫不影響台灣。但氣象署提醒，「竹節草」後續可能與西側海面上的范斯高產生交互作用，動向仍須持續觀察。

玉管處表示，玉山主峰線、瓦拉米線等步道經薇帕侵襲後，仍有多處坍方與路基流失，近期頻繁生成熱帶系統更使山區天氣變化迅速，園區為顧及安全，目前尚未開放登山入園申請。

園方提醒山友，請勿前往山區、溪邊、海邊活動，務必隨時留意中央氣象署與玉管處官網公告，待風雨過後、步道整修完成後，再安排入山行程。 玉山園區內多條步道路基流失，仍未修復，暫不開放入園申請。圖／玉管處提供

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