快訊

3颱共存！第9號颱風「柯羅莎」生成 最新路徑、對台影響出爐

726罷免倒數！吳宗憲拒表態「藝人不應該公開政治立場」 親曝原因

開幕才3天…台中豐原烤鴨店疑食物中毒14人送醫 食安處稽查：勒令停業

聽新聞
0:00 / 0:00

想登玉山再等等！災損未修復雙颱又夾擊 暫不開放入園

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
玉山園區內多條步道受損塌陷，仍未修復。圖／玉管處提供
玉山園區內多條步道受損塌陷，仍未修復。圖／玉管處提供

想登玉山爬山友再等等，颱風薇帕前腳剛走，「范斯高」與「竹節草」接續來襲！范斯高預計24日至26日靠近並影響台灣。玉山園區仍有多處坍方待整修，目前園區步道皆尚未開放入園許可。

中央氣象署指出，輕度颱風「范斯高」昨天生成，預計今天至26日逐步靠近台灣，25日最接近本島，26日接近馬祖。受環境條件影響，范斯高維持輕颱機率高，是否發布海上颱風警報將視其路徑與強度變化，不排除發布海警的可能性。

氣象署預測，24日至25日，台灣北部、中南部及各山區將出現局部大雨，26日至29日中南部地區也有降雨機率，山區活動風險提升。

此外，昨晚位於菲律賓西北方的熱帶性低氣壓已增強為第8號颱風「竹節草」，目前預估將朝東行進，進入菲律賓陸地，暫不影響台灣。但氣象署提醒，「竹節草」後續可能與西側海面上的范斯高產生交互作用，動向仍須持續觀察。

玉管處表示，玉山主峰線、瓦拉米線等步道經薇帕侵襲後，仍有多處坍方與路基流失，近期頻繁生成熱帶系統更使山區天氣變化迅速，園區為顧及安全，目前尚未開放登山入園申請。

園方提醒山友，請勿前往山區、溪邊、海邊活動，務必隨時留意中央氣象署與玉管處官網公告，待風雨過後、步道整修完成後，再安排入山行程。

玉山園區內多條步道路基流失，仍未修復，暫不開放入園申請。圖／玉管處提供
玉山園區內多條步道路基流失，仍未修復，暫不開放入園申請。圖／玉管處提供

范斯 颱風 玉山 氣象署

延伸閱讀

雙颱共舞…北市雨大於風又逢年度大潮！風雨最大時間曝光

范斯高、竹節草雙颱夾殺！氣象專家評後續發展：台灣「富貴險中求」

雙颱夾擊台灣能全身而退？氣象粉專這樣分析

雙颱共舞！竹節草颱風今晚生成 大罷免投票日影響機率曝光

相關新聞

3颱共存！第9號颱風柯羅莎生成 最新路徑、對台影響出爐

根據日本氣象廳資料，第9號颱風柯羅莎生成。中央氣象署氣象預報中心技正林秉煜指出，對台灣沒有影響，未來會偏北朝日本東南方海...

今恐3颱共存 氣象署：今晚起北部慎防短延時豪雨明全台大雨

目前在西北太平洋有3個熱帶系統，中央氣象署氣象預報中心技正林秉煜上午指出，包括昨天上午8時形成的第七號颱風范斯高及昨天晚...

50歲主管狂飄尿騷味…看診當天就洗腎 醫曝每日「做1事」護腎又穩血壓

泡泡尿別輕忽，那可能是腎臟發出的求救訊號！腎臟科醫師洪永祥近日在《健康晚點名》節目中提醒，泡泡尿可能是腎臟病的早期警訊，一名50多歲男主管就是因忽視這些小徵兆，結果一就診就直送急診室洗腎。

雙颱共舞…北市雨大於風又逢年度大潮！風雨最大時間曝光

颱風范斯高及竹節草相繼生成，北市災防辦表示，輕颱范斯高颱風，目前氣象署評估對北部海面發布海警機率約30%。研判范斯高颱風...

第3颱今天恐生成 賈新興：范斯高及竹節草颱風估明天減弱

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，台灣東南方菲...

范斯高、竹節草雙颱夾殺！氣象專家評後續發展：台灣「富貴險中求」

颱風范斯高及竹節草昨（23）日相繼生成，都將從台灣東方外海通過，預計周五、周六對台影響最大。不過面對雙颱夾擊，氣象專家林得恩卻認為是「富貴險中求」，台灣能全身而退。 氣象署表示，范斯高颱風預估會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。