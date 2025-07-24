今恐3颱共存 氣象署：今晚起北部慎防短延時豪雨明全台大雨

目前在西北太平洋有3個熱帶系統，中央氣象署氣象預報中心技正林秉煜上午指出，包括昨天上午8時形成的第七號颱風范斯高及昨天晚上8時在菲律賓呂宋島西北側近海形成的第八號颱風竹節草；第三個是今早8時關島近海附近也形成熱帶性低氣壓，對台灣沒有影響，未來會偏北朝日本東南方海面逐漸遠離。今晚到周六范斯高颱風最接近，西半部及東北部注意局部大雨，因明天接近時可能減弱，預估發警報機率低。

林秉煜說，目前需要關切的是范斯高和竹節草，今晚到周六清晨受范斯高颱風或減弱為熱帶性低氣壓的影響，西半部地區有局部大雨，北部地區要注意有短延時豪雨；中部以北及離島則有較強陣風，海邊活動要注意安，浪也較大。

林秉煜指出，范斯高颱風向西北方向移動，通過琉球南方海面，明天最接近台灣，因為環境不利，預估明天下半天有逐漸減為熱帶性低氣壓的趨勢。明早8時來到台灣東北側近海，向西移動明晚8點到台灣北方近海，強度可能持續減弱，周六上午8時達台灣正北方近海。

林秉煜說，竹節草颱風逐漸向東北方向移動，從呂宋島北方經過向台灣東南方海面前進，預估明天通過呂宋島陸地或近海時，強度也會減弱。

目前有些偏北風，林秉煜指出，加上受范斯高外圍環流影響，下雨分布北台灣，今天桃園以北、東北部已感受到漸歇陣雨，今天白天中南部地區及其他山區有大雨。隨著颱風愈靠近，今晚到明晨北部地區有局部大雨或短延時豪雨。

林秉煜指出，明天全台天氣不穩定，白天及明晚到周六清晨，北部降雨持續，北部有局部大雨或短延時豪雨，中南及宜蘭地區有局部大雨。周六到下周日受低壓帶影響，西半部天氣不穩定，周六中南部局部大雨；到了下周一到下周三仍受低壓帶影響且持續偏西風或西南風， 中南部天氣不穩定，其他地區午後有雷雨。

林秉煜指出，颱風逆時鐘轉，低壓帶也是，范斯高和竹節草位於大低壓範圍，相距1200公里，位於低壓帶長軸兩端，本身就有相互牽引活動，可能是低壓帶內活動，但不能完全說沒藤原效應，距離愈近時藤原效應會愈明顯。未來也要觀察跟關島未來可能的第三颱會不會有交互作用，例如2021年煙火和尼伯特颱風交互作用，過去在7、8 月很常發生。 明天降雨預報。圖／中央氣象署提供 目前在西北太平洋有3個熱帶系統。擷取自中央氣象署網站 未來降雨預報。圖／中央氣象署提供 風力預報。圖／中央氣象署提供 預報浪高。圖／中央氣象署提供

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