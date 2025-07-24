今年來台觀光旅客千萬人次有望？觀光署：900萬人次沒問題

疫後各國加速觀光復甦，我國今年來台觀光旅客目標千萬人次。對此，觀光署長陳玉秀今天表示，今年仍朝千萬人次目標前進。但她坦言，挑戰還是很多，預期超過900萬人次應該沒問題，希望透過主題型旅遊留客。

依據內政部移民署公布入境資料顯示，今年1-4月來台旅客287萬9,961人次，較去年同期成長8.3%。初估今年上半年可望突破419萬人次，較去年同期成長約10%，呈現穩定成長趨勢。結構以東北亞（日韓）、新南向（新、馬、泰、菲、越、印尼、印度）、陸港澳及歐美新興市場各占約三成，呈現多元化發展。

立法院交通委員會邀請交通部、交通部觀光署就「我國觀光旅遊市場概況及國軍搭乘交通工具優惠措施規劃情形」進行專題報告，並備質詢。

陳玉秀受訪時指出，今年上半年入境人數與去年相比還可以，入境人數基本上都是下半年比較多，今年下半年觀光署還有非常多活動，且希望推出更多主題型旅遊，讓旅客更容易深入台灣、理解台灣。來台旅客市場不會只針對特定人士、特定國家，全球引客本來就是觀光署的重點，現在有16個駐外單位，下半年還有幾個旅展、展覽行程。

針對今年來台旅客目標，陳玉秀說，團隊非常努力，會持續朝千萬人次前進，但今年確實碰到非常多挑戰，只要是做主題型的深度旅遊，就不一定是追求量，但超過900萬（人次）應該沒什麼問題。

陳玉秀表示，旅行跟生活息息相關，台北的生活感已經很強，離開台北就真的需要進入慢生活。由於台灣交通方便，現在輕旅行是主流，一日來回變成主要的旅遊方式，希望透過主題性旅遊，讓大家深度停留，才有機會帶動旅宿。

對於今年兩岸觀光市場契機？她指出，配合相關的規定辦理，今年約有幾十萬人次陸客透過第三地來台，以及維持專業性交流。

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