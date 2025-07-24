開幕才3天…台中豐原這間烤鴨店疑食物中毒14人送醫 食安處稽查：勒令停業
台中市豐原區「北平金銀樓烤鴨（豐原直營店）」21日開幕，昨傳食安問題，台中市食安處說，已接獲8件食安通報，14人送醫，今早採驗餐廳販售食品，並在現場查有病媒蹤跡、冷凍庫溫度不足、冰箱面板及烤鴨架不潔等缺失，當場勒令停業，全面改善；後續如檢出人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，最高罰2億並法辦。
食安處說明，這家烤鴨業者在今年6月就曾發生食品中毒事件，經食安處調查送驗後，食品及患者檢體皆檢出沙門氏桿菌，已將當時張姓負責人移送地檢署偵辦；該店停業後改為直營店，由蔡姓負責人以原市招於7月21日開幕，現已勒令停業。
網友在「豐原好康聯盟社團」檢舉，本周在豐原這家烤鴨店食用烤鴨後，疑似導致多數民眾陸續出現上吐下瀉、發燒等不適症狀，台中市議員謝志忠昨接受消費者的陳情後，今早開記者會說明，已連絡35名受害者，呼籲店家正視問題，對消費者負責，要求台中市政府盡速啟動食安調查，保障消費者飲食安全。
食安處統計，已接獲8件食安通報，累計16人食用後約2至4小時出現腹痛腹瀉等不適症狀，其中前往就醫共14人，尚在醫院住院1人，其餘已返家休養。食安處將持續關心民眾並密切追蹤後續情形。
食安處說明，此案檢驗結果最快2周出爐，如檢出病原菌，將依違反食安法第15條處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，則依違反食安法第49條移送法辦，食安處已立即成立專案小組及通報專線04-22220655轉2902、2903、2904，將有專人服務及錄案調查。
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