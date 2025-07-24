開幕才3天…台中豐原這間烤鴨店疑食物中毒14人送醫 食安處稽查：勒令停業

台中市豐原區「北平金銀樓烤鴨（豐原直營店）」21日開幕，昨傳食安問題，台中市食安處說，已接獲8件食安通報，14人送醫，今早採驗餐廳販售食品，並在現場查有病媒蹤跡、冷凍庫溫度不足、冰箱面板及烤鴨架不潔等缺失，當場勒令停業，全面改善；後續如檢出人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，最高罰2億並法辦。

食安處說明，這家烤鴨業者在今年6月就曾發生食品中毒事件，經食安處調查送驗後，食品及患者檢體皆檢出沙門氏桿菌，已將當時張姓負責人移送地檢署偵辦；該店停業後改為直營店，由蔡姓負責人以原市招於7月21日開幕，現已勒令停業。

網友在「豐原好康聯盟社團」檢舉，本周在豐原這家烤鴨店食用烤鴨後，疑似導致多數民眾陸續出現上吐下瀉、發燒等不適症狀，台中市議員謝志忠昨接受消費者的陳情後，今早開記者會說明，已連絡35名受害者，呼籲店家正視問題，對消費者負責，要求台中市政府盡速啟動食安調查，保障消費者飲食安全。

食安處統計，已接獲8件食安通報，累計16人食用後約2至4小時出現腹痛腹瀉等不適症狀，其中前往就醫共14人，尚在醫院住院1人，其餘已返家休養。食安處將持續關心民眾並密切追蹤後續情形。

食安處說明，此案檢驗結果最快2周出爐，如檢出病原菌，將依違反食安法第15條處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，則依違反食安法第49條移送法辦，食安處已立即成立專案小組及通報專線04-22220655轉2902、2903、2904，將有專人服務及錄案調查。 台中市食安處稽查員檢視豐原區傳出食安問題的烤鴨店廚具清潔衛生。圖／台中市食安處提供

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