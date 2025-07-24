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台鐵貨物列車竟「脫離滑走」 影響4列載客班次累積延誤27分鐘
台鐵昨晚一列需檢修的貨物列車，在彰化站調車進入貨場內時，聯掛車輛竟有一節脫離滑走，所幸另一列貨物列車尚未進站，才沒發生意外，但仍一度塞住路線，影響4列載客班次，累積延誤27分鐘。
台鐵昨晚8時34分一列準備進場檢修的貨物列車進行調車，未來其中一節車輛突然分離，往北滑走，車站人員發現後緊急開通「北拖上線」路線，避免闖紅燈及擠壞轉轍器，所幸無其他貨物列車，未發生意外，但當時有另一列貨物列車準備進站，為此受到影響，進而導致後方4列載客列車延誤。
據悉，台鐵公司目前正在釐清貨物列車溜逸，是否為車廂聯掛作業沒掛好的疏失，還是車輛設備有問題。
根據台鐵公司內部通報訊息指出，昨天晚上8時34分彰化站調車運轉整理推進向貨物線5股停車，最後一輛到期入檢篷車假性落鎖往北邊溜逸，行車室發現後立即開通北拖上線，確認轉轍器無異狀後，將車輛推回5股，影響貨車7501次進入北邊貨物線，並影響正線列車4列累積延誤27分。
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