「心臟癌症」一年內死亡率近三成 醫曝最大危險因子…超標就有風險

世界衛生組織指出，肥胖是一種慢性疾病，除了影響身體機能運作，還會引發各種代謝異常及心血管疾病。根據統計，有超過80%的心血管疾病患者都有肥胖問題；國泰醫院心血管中心主治醫師郭志東表示，過重、肥胖可能會直接對心肌造成傷害，提高心衰竭的風險。

113年國人死因統計結果，心臟疾病位居第二名，而心衰竭有「心臟癌症」之稱，復發率、致死率很高，1年內死亡率約20至30%。郭志東說，近年來，心衰竭愈來愈常見，過去心衰竭被認為要合併高血壓、糖尿病或高膽固醇等危險因子；研究顯示，單純肥胖也可能導致心衰竭，其發炎反應易促使細胞受傷。

郭志東指出，受損的心肌細胞會釋放一種名為肌鈣蛋白T（troponin T）的酵素，後來被應用於心衰竭的診斷及預後分析。美國約翰霍普金斯大學的研究人員在9500多名年齡在53至73歲之間、沒有心臟病的成年人中，測量肌鈣蛋白水平以及BMI指數。研究發現，BMI愈高，與肌鈣蛋白質量愈高有強烈的相關性。

長達12年的追蹤研究，最肥胖的人（BMI超過35）出現了最多的心衰竭案例，即使是肌鈣蛋白素質最高的人也是如此。而最肥胖，同時肌鈣蛋白素質也相當高的族群，比體重正常且肌鈣蛋白檢測不明顯的人，患上心衰竭的機會高出9倍。

郭志東強調，即使只有一點過重，也會增加心血管疾病的風險；體重超標愈多、風險愈高。肥胖經常伴隨高血壓、高血糖、高血脂等共病，對血管也漸漸累積傷害。首當其衝的，就是心臟需要更用力將血液泵送到全身，這會導致心臟擴張和心肌肥厚。長期下來，恐改變心臟結構和功能，增加心衰竭風險。

其次，肥胖會引起慢性發炎，脂肪組織會釋放一些發炎因子，進而影響全身的代謝和免疫系統。慢性發炎會損傷血管內皮細胞，導致動脈粥樣硬化，這是冠狀動脈疾病的主要病因之一。此外，發炎因子還可能直接影響心肌細胞的功能，導致心肌損傷。

肥胖也與代謝紊亂密切相關，郭志東說，肥胖者常出現胰島素抵抗、讓血糖升高，增加罹患糖尿病的風險。高血糖會對血管和神經造成損害，進一步加重心臟的負擔。肥胖對心臟健康的威脅不容忽視，透過均衡飲食、規律運動、戒煙限酒和管理壓力這四大生活方式，是擺脫肥胖的重要法則。

•健康飲食：多增加蔬菜、水果、全穀物、瘦肉和低脂奶製品的攝入。這些食物富含膳食纖維、維生素、礦物質和抗氧化物，有助於控制體重、降低血脂和血糖。

•規律運動：建議每周進行至少150分鐘的中等強度有氧運動，如快走、慢跑、游泳、騎自行車等，有助於提高心肺功能、增加能量消耗。

•戒菸限酒：吸菸會對心臟和血管造成嚴重損害，增加心臟病和心衰竭的風險；過量飲酒同樣也會對心臟造成負面影響，對酒精不耐症的人更為明顯。 。

•管理壓力：長期壓力會導致身體分泌皮質醇，影響代謝和食欲，壓力愈大愈想吃！可進行冥想、瑜伽、深呼吸、聽音樂等，有助於減輕壓力。

商品推薦