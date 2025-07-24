50歲主管狂飄尿騷味…看診當天就洗腎 醫曝每日「做1事」護腎又穩血壓

泡泡尿別輕忽，那可能是腎臟發出的求救訊號！腎臟科醫師洪永祥近日在《健康晚點名》節目中提醒，泡泡尿可能是腎臟病的早期警訊，一名50多歲男主管就是因忽視這些小徵兆，結果一就診就直送急診室洗腎。

洪醫師分享，該名男主管由太太陪同前來，走進診間不但呼吸急促，還全身散發濃濃尿騷味、臉色慘白。他自述近來常腳抽筋、手麻、疲憊，太太則透露先生3年前就檢查出腎絲球過濾率偏低，但一直拖著不處理，只當是水喝少或年紀大。檢查結果，尿毒素指數飆高，腎功能嚴重低落，還合併肺水腫、肋膜積水，當天就直接從門診轉急診，進行洗腎治療。

洪醫師指出，若尿液中泡泡綿密且持續不散，很可能是「蛋白尿」，這是腎絲球慢性發炎的徵兆，若不處理，恐造成腎絲球萎縮或腎小管損傷。他進一步說明，蛋白尿可分為三類型：

．生理性蛋白尿：如運動過度、飲水不足、攝取高蛋白餐（例如火鍋、燒肉），通常是暫時性，無須過度擔憂。

．急性泌尿道感染：常見於女性，憋尿導致細菌感染，也會出現蛋白尿或血尿，治療感染後可改善。

．腎絲球發炎蛋白尿：這才是真正的紅色警戒，代表腎絲球正在慢性發炎且持續受損，而這種發炎是會「陪你一輩子」，若不控制，恐導致腎衰竭。

洪醫師表示，腎絲球就是一顆微血管的過濾球，當腎功能衰竭時，它的過濾效果就會變差。他建議平時可以泡澡來維護腎功能，泡澡能促進血液循環、增加排汗，有助於腎臟排除代謝廢物、減輕負擔，對提升腎功能有正面助益，還能有助穩定血壓。不過也提醒高血壓、心血管疾病患者泡澡時間不要過長，水溫建議控制在40度以下，每次最多15分鐘，避免增加心臟負擔。

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