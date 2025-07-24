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颱風范斯高逼近 翡翠水庫「不洩洪」可攔蓄350毫米大豪雨

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
翡翠水庫操作「供水、發電」，兼顧「蓄洪防災」功效。圖／翡翠水庫管理局提供
翡翠水庫操作「供水、發電」，兼顧「蓄洪防災」功效。圖／翡翠水庫管理局提供

颱風范斯高漸接近台灣，外圍環流可能帶來豪雨翡翠水庫管理局長林林裕益上午表示，至上午8時，翡翠水庫距離滿水位還有10.98公尺，控留25%庫容，足以攔蓄新店溪上游雨水超過9500萬噸，相當可以攔下350毫米大豪雨「不洩洪」。

翡管局表示，翡翠水庫防災超前部署，未雨綢繆，平時每天供應大台北民生用水及發電以外，汛期颱風豪雨期間，翡翠水庫就如同大台北盆地上游的「超大型滯洪池」，可以發揮「蓄洪防災」功能。根據目前氣象預估降雨資料，翡翠水庫預留庫容，可以攔蓄北勢溪洪水「不會洩洪」，減少下游新店溪洪水。

林裕益說，台灣每年5月至11月為汛期，雨量較為豐沛，尤其7月至10月更是生成颱風的旺季。並強調，為強化翡翠水庫的「蓄洪防災」功效，從112年起，翡翠水庫調控水位，參據集水區歷年每月平均降雨量，7至10月間，控留庫容20%~30%，以應颱風豪雨來時，發揮「滯洪防災」之效，不洩洪。

翡管局表示，每年防汛期間，翡翠水庫操作，不僅「供水、發電」，也須兼顧「蓄洪防災」功效。從112年起，防汛期操作「滯洪蓄洪」減輕下游新店溪、淡水河洪水負荷，發揮防洪減災功效。

林裕益指出，翡翠水庫集水區達303平方公里，相當台北市面積1.1倍大，占新店溪流域面積三分之一，淡水河流域面積九分之一，颱風豪雨來臨時，翡翠水庫「不洩洪」，即可降低新店溪下游三分之一水患風險、淡水河九分之一水患風險。

翡管局水庫操作科長林保隆說，前兩年翡翠水庫歷經海葵、小犬、康芮、山陀兒及凱米等5場颱風，事前均控留至少20%庫容，颱風豪雨來時「不洩洪」，洪峰流量平均削減92%，總計攔蓄水量達2億2600萬噸，發揮了蓄洪防災功效，減免新店溪下游的水患風險。

林保隆科長說，颱風豪雨，會使翡翠水庫入庫流量增加，水庫操作必須隨時注意水情，機動調控水庫水位。又說，翡翠水庫「蓄洪防災」的操作方式，將可能導致下游水患的「洪水」攔蓄下來，等待颱風豪雨過後，水庫水位迅速回升，補給水庫蓄水量，轉供「民生用水」及「水力發電」使用，防災又興利。

翡管局股長戴廷育表示，為因應氣候變遷，提升翡翠水庫操作之防洪功能，今年啟動「翡翠水庫AI降雨逕流模式2.0」計畫，結合AI科技，提升水庫集水區降雨，及洪峰入流時間推估的精準度，強化翡翠水庫蓄洪防災的能力。

颱風范斯高漸接近台灣，翡翠水庫距離滿水位還有10.98公尺，控留25 %庫容，足以攔蓄新店溪上游雨水超過9500萬噸。圖／翡翠水庫管理局提供
颱風范斯高漸接近台灣，翡翠水庫距離滿水位還有10.98公尺，控留25 %庫容，足以攔蓄新店溪上游雨水超過9500萬噸。圖／翡翠水庫管理局提供
翡翠水庫操作「供水、發電」，兼顧「蓄洪防災」功效。圖／翡翠水庫管理局提供
翡翠水庫操作「供水、發電」，兼顧「蓄洪防災」功效。圖／翡翠水庫管理局提供
颱風范斯高漸接近台灣，翡翠水庫距離滿水位還有10.98公尺，控留25 %庫容，足以攔蓄新店溪上游雨水超過9500萬噸。圖／翡翠水庫管理局提供
颱風范斯高漸接近台灣，翡翠水庫距離滿水位還有10.98公尺，控留25 %庫容，足以攔蓄新店溪上游雨水超過9500萬噸。圖／翡翠水庫管理局提供

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