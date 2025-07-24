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省了備品卻未反應於房價？消基會調查：近6成旅館需付費備品最貴680元

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
為加大減塑力道，今年起旅宿業將不再主動提供一次性備品。示意圖。聯合報系資料照
為加大減塑力道，今年起旅宿業將不再主動提供一次性備品。示意圖。聯合報系資料照

台灣元旦起實施觀光旅宿業者的環保新政策，禁止業者提供小容量的洗髮乳、沐浴乳，以及禁止在房間內陳列牙刷（膏）等備品，意在減少塑膠廢棄物的產生。消基會電話調查172家觀光飯店，發現有21.4％（37家）的旅宿業者響應政府環保政策，不主動提供備品，但若消費者忘記攜帶，仍會貼心的提供櫃臺取用政策；有58.3％（101家）的旅宿業者則需付費購買備品，甚至最貴者高達680元，收費之高，可能影響消費者的質疑與滿意度。

消基會指出，自政策實施以來，消費者的反應卻呈現兩極化。許多人認為這項政策具有良好的環保意義，表示支持。他們認為，與免洗餐具一樣，對環境有害的產品應該減少使用，能自備的就自備。然而，亦有不少消費者提出質疑，認為飯店省下了備品的成本卻不見反映在房價上，這樣的做法可能不友善與公平。

為了解國內飯店旅宿業者的環保措施，消基會於1月20到23日以電話方式訪問觀光署核可的合法旅宿業者，包括：卓越五星、五星級、四星級、三星級、二星級、一星級等172家觀光飯店入住時是否提供備品？該備品是免費提供、索取即送、付費購買或不提供，消費者須外出購買？後再於實施5個月後的6月10到12日間抽查部分旅宿業者的備品供應政策是否有改變，發現並無大的變動。

調查結果顯示：

1.主動提供：有2家飯店在入住時仍然實質性主動提供牙刷等備品；占比約1.1％。

2.索取免費提供：37家飯店在客人入住時，若未攜帶牙刷等備品，可至櫃台索取，占比約21.4％，

3.條件式提供：5家飯店設定條件提供備品，如新加入會員、按人數或數量索取等；占比約2.8％。

4.公益模式：3家飯店走公益路線，索取備品時需在公益捐款箱內投錢，以支持公益；占比約1.7％。

5.付費購買：102家飯店需付費購買備品，其中販售價格最貴的是高雄洲際酒店的680元/套；以付費購買備品的旅宿業者占比為59.3％。

6.不提供：24家飯店則全不提供，需消費者自行外出購買，占比約14％。

消基會表示，為了提升消費者的滿意度，建議政府在推動環保政策的同時，考慮調整相關規定。例如，可以鼓勵飯店在環保的基礎上，在櫃臺處提供必要的備品，讓消費者感受到實際的便利。消基會呼籲旅宿業者可以兼顧環保與消費者的需求，提升整體的滿意度與支持度，找到更好的平衡點。

飯店 消費者 消基會

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