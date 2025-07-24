真有那麼急？日網紅分享「搭機3瞬間」：不懂台灣人忙什麼

百萬YouTuber三原慧悟在台灣生活多年，仍會對台日不同的生活習慣感到新奇。近日他將觀察到幾個搭機時「台灣人很急的瞬間」拍成短片，吸引眾多粉絲回應，解釋「台灣人為什麼這麼急」，也有人笑言台灣人真的很在意各方面的效率。

三原慧悟22日在社群媒體以「台灣人讓我覺得個性很急的瞬間」為題發布短片，提到近來因聊天時朋友指出「台灣人的個性很急」，他才忽然意識到這一特性，並趁搭機時觀察台灣人反應。

他指出台灣人在搭機時3個很急的瞬間，首先是「飛機一落地大家就瞬間起身」，明明離機艙開門還要再等5分鐘，也一樣會像在比賽似的咻咻咻全站起來；其次是「自動走道根本在練跑百米」，明明是讓人放鬆站著也能前進的自動走道，結果大家在上面都走超快，在台灣機場幾乎沒看過有人站著不動；最後是「大家全站在行李轉盤前面等」，明明旁邊有椅子可以坐著慢慢等看行李送出，卻整排人全站在輸送帶前面。

發文立刻引來粉絲回應，「全中」、「這個我同意！真的不知我們台灣國人的想法，飛機一到馬上大家站起來然後排隊等下飛機」、「第一點連台灣人自己都受不了，上次在飛機上目睹直接吵起來」、「我也覺得就好好坐著就好，出來旅遊不就是放鬆」、「我只是坐太久，想要站」。

不少台灣人也解釋「1.站著等：是因為坐太久，2.自動走道：是因為想上廁所，3.輪盤前等：是怕行李被別人拿錯拿走」、「轉盤是因為一堆北七會拿錯，沒辦法」、「主要是怕行李被拿錯，所以都衝第一，台灣人很常拿錯行李」、「因為就曾經發生頭頂行李架上的免稅品整袋不見、到行李轉盤拿行李時全部都下完了你的行李還沒看到結果被誤拿，浪費時間等別人送回來還好，聯絡不到人就真的…」、「日本國內線也是燈號一熄滅大家都瞬間站起來」、「在日本國內線也是喲」。

另也有人指出「自動走道其實是設計來讓人在上面走的喔」、「那個平地輸送帶是給趕飛機的人用的吧？在上面站著不動感覺會妨礙到別人」、「自動走道是給趕時間的人在上面走比在一般的路走還要快，你要站在上面慢慢等也請你靠邊邊站」、「常出國的我最討厭一堆人站在上面不動就算了還擋路，讓趕時間的人完全過不去」。

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