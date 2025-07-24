雙颱共舞…北市雨大於風又逢年度大潮！風雨最大時間曝光

颱風范斯高及竹節草相繼生成，北市災防辦表示，輕颱范斯高颱風，目前氣象署評估對北部海面發布海警機率約30%。研判范斯高颱風對北市影響「雨大於風」 ，加上適逢「年度天文大潮」各局處將加強防颱整備。

北市災防辦提醒，這次范斯高颱風外圍環流影響，台北市從今（24）日起有間歇性陣雨，雨勢最大時段落在今天晚間至明（25）日白天，市區西北側及山區最大時雨量可達20至30毫米，市區最大時雨量約20毫米，山區24小時累積雨量有機會達大雨至豪雨等級，平地達大雨等級。平地最大陣風約6級，山區陣風約8級。

輕颱范斯高（FRANCISCO）凌晨02時位於台北東南東方約700公里之海面上，過去以時速18公里向西北西移動。今（24）日將向西北移至宮古島附近，下半天起轉向西北西通過台灣北方海面後於26日減弱為熱帶性低氣壓，最接近台灣時間為25日白天。

至於輕度颱風竹節草（CO-MAY）凌晨02時位於南海，位在台北南南西方約980公里之海面上，過去以時速24公里向西南移動。預估其受低壓帶環流牽引，今（24）日下午起將轉向東北通過呂宋島北部，

明（25）日白天進入巴士海峽東側及臺灣東南方海面後往東北移動過程中將減弱為熱帶性低氣壓，並與范斯高颱風減弱後的殘餘雲系一同併入大低壓帶中。因其環流範圍較小且距離較遠，短期內對台北市無直接影響。

北市災防辦提醒，受到范斯高颱風外圍環流影響，台北市從今（24）日起有間歇性陣雨，雨勢最大時段落在今天晚間至明（25）日白天，市區西北側及山區最大時雨量可達20至30毫米，市區最大時雨量約20毫米，山區24小時累積雨量有機會達大雨至豪雨等級，平地達大雨等級。平地最大陣風約6級，山區陣風約8級。

由於研判范斯高颱風對北市的影響是「雨大於風」 ，加上適逢「年度天文大潮」，台北市災害防救辦公室昨天（23日）除已通報相關局處加強防颱整備外，也建議民眾這幾天暫勿前往山區及水域活動 ，並請教育局通知各級學校，針對上述區域有辦理暑期活動者，務需密切掌握颱風最新訊息，備妥因應方案。

商品推薦