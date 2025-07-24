求姻緣快來！大稻埕夏日節8月6日登場 每周四有「月老加持日」
大稻埕夏日節8月6日登場，活動亮點有300秒主題煙火及音樂展演，北市觀傳局今年也與大稻埕商圈逾50店家推消費滿額享優惠，還能兌換限量「大稻埕防蚊包」；活動期間使用悠遊付消費，更可享最高20%回饋。
另外，每周四（8/7、8/14、8/21、8/28）為「月老加持日」，持商圈消費滿200元單據至大稻埕碼頭服務台（淡5號水門），加碼贈「霞海城隍廟月老平安符」，祈求良緣與平安順遂。
北市觀傳局指出，台北大稻埕商圈匯集南北貨、美食與文創人文。今年夏日節活動將與大稻埕商圈超過50家店家合作，8月6日至30日，在合作店家單筆消費滿500元，除可享店家專屬優惠，憑紙本發票或收據還可至「大稻埕遊客中心」兌換活動專屬限量的「大稻埕防蚊包」。
今年觀傳局也攜手悠遊付一起推優惠，夏日節期間在大稻埕貨櫃碼頭市集使用悠遊付消費，最高可享20%回饋。而台北地下街目前正舉辦「購物嘉年華」，當日購物滿500元發票，則可兌換摸彩券一張，有機會抽中Gogoro、iPad Air3、Switch2等大獎。
此外，今年活動也特別推出「漢方酸梅湯手作+街區走讀」及「老屋攀岩」在地限定體驗，在導覽老師引領下漫步大稻埕街區，深入探索漢藥文化歷史，並親手製作消暑的酸梅湯材料包與手搖酸梅湯；而「大稻埕老屋攀岩體驗」則由專業教練一對一指導，讓民眾在攀爬間挑戰自我同時，一探台北最具特色的老屋改造空間。
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