快訊

「墜入選礦廠浮選槽」陸東北大學6學生 在內蒙礦場參觀意外身故

大考中心認命題「不夠周延」 分科測驗歷史科第14題全面送分

GD「我會再回來」確定11月登台北大巨蛋！日期曝光主辦開口了

聽新聞
0:00 / 0:00

求姻緣快來！大稻埕夏日節8月6日登場 每周四有「月老加持日」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
每周四（8/7、8/14、8/21、8/28）為「月老加持日」，持商圈消費滿200元單據至大稻埕碼頭服務台（淡5號水門），加碼贈「霞海城隍廟月老平安符」，祈求良緣與平安順遂。 北市觀傳局提供
每周四（8/7、8/14、8/21、8/28）為「月老加持日」，持商圈消費滿200元單據至大稻埕碼頭服務台（淡5號水門），加碼贈「霞海城隍廟月老平安符」，祈求良緣與平安順遂。 北市觀傳局提供

大稻埕夏日節8月6日登場，活動亮點有300秒主題煙火及音樂展演，北市觀傳局今年也與大稻埕商圈逾50店家推消費滿額享優惠，還能兌換限量「大稻埕防蚊包」；活動期間使用悠遊付消費，更可享最高20%回饋。

另外，每周四（8/7、8/14、8/21、8/28）為「月老加持日」，持商圈消費滿200元單據至大稻埕碼頭服務台（淡5號水門），加碼贈「霞海城隍廟月老平安符」，祈求良緣與平安順遂。

北市觀傳局指出，台北大稻埕商圈匯集南北貨、美食與文創人文。今年夏日節活動將與大稻埕商圈超過50家店家合作，8月6日至30日，在合作店家單筆消費滿500元，除可享店家專屬優惠，憑紙本發票或收據還可至「大稻埕遊客中心」兌換活動專屬限量的「大稻埕防蚊包」。

今年觀傳局也攜手悠遊付一起推優惠，夏日節期間在大稻埕貨櫃碼頭市集使用悠遊付消費，最高可享20%回饋。而台北地下街目前正舉辦「購物嘉年華」，當日購物滿500元發票，則可兌換摸彩券一張，有機會抽中Gogoro、iPad Air3、Switch2等大獎。

此外，今年活動也特別推出「漢方酸梅湯手作+街區走讀」及「老屋攀岩」在地限定體驗，在導覽老師引領下漫步大稻埕街區，深入探索漢藥文化歷史，並親手製作消暑的酸梅湯材料包與手搖酸梅湯；而「大稻埕老屋攀岩體驗」則由專業教練一對一指導，讓民眾在攀爬間挑戰自我同時，一探台北最具特色的老屋改造空間。

今年活動也特別推出「漢方酸梅湯手作+街區走讀」及「老屋攀岩」在地限定體驗。圖／北市觀傳局提供
今年活動也特別推出「漢方酸梅湯手作+街區走讀」及「老屋攀岩」在地限定體驗。圖／北市觀傳局提供

老屋 月老 大稻埕 觀傳局 霞海城隍廟

延伸閱讀

大稻埕煙火即將登場！台北車站、大稻埕附近「台北民宿」推薦

迪化街「厭世貓店長薯條」被演習警報嚇壞 走失還沒回家蔘藥行急尋

絕美主題煙火秀 「2025大稻埕夏日節」8/6熱情登場 

接力玩！大稻埕夏日節接力「潮台北」 蔣萬安裁示3目標

相關新聞

首度備詢！國際客千萬目標達得到？觀光署長陳玉秀：900萬沒問題

觀光署去年千萬旅客目標跳票，交通部長陳世凱去年受訪時表示，今年依舊以1000萬來台旅客作為目標。但新任觀光署長陳玉秀今早...

雙颱夾擊台灣能全身而退？氣象粉專這樣分析

颱風范斯高及竹節草昨天相繼生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，一次有兩個颱風聽起來似乎很恐怖，但其實不用過度恐...

吳聖宇：雙颱將減弱合併 周六大罷免投票日雷陣雨轟西半部

颱風范斯高及竹節草昨天相繼生成，周六是大罷免投票日，天氣如何？天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇...

50歲主管狂飄尿騷味…看診當天就洗腎 醫曝每日「做1事」護腎又穩血壓

泡泡尿別輕忽，那可能是腎臟發出的求救訊號！腎臟科醫師洪永祥近日在《健康晚點名》節目中提醒，泡泡尿可能是腎臟病的早期警訊，一名50多歲男主管就是因忽視這些小徵兆，結果一就診就直送急診室洗腎。

雙颱共舞…北市雨大於風又逢年度大潮！風雨最大時間曝光

颱風范斯高及竹節草相繼生成，北市災防辦表示，輕颱范斯高颱風，目前氣象署評估對北部海面發布海警機率約30%。研判范斯高颱風...

第3颱今天恐生成 賈新興：范斯高及竹節草颱風估明天減弱

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，台灣東南方菲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。