豐原某烤鴨店疑爆發食安事件 議員：受害人上吐下瀉已達35人

有民眾在「豐原好康聯盟社團」檢舉，本周在豐原某烤鴨店食用烤鴨後，疑似導致多數民眾陸續出現上吐下瀉、發燒等不適症狀，台中市議員謝志忠昨日接受消費者的陳情後，上午針對這起食安事件，已連絡受害人達35人之多，呼籲店家正視問題，對消費者負責，要求台中市政府盡速啟動食安調查，保障消費者飲食安全。

市議員謝志忠指出，從昨天得知這件食安事件爆發後，接到不了民眾的投訴，表示分別是本周7月22、23日前往豐原區中山路的這家烤鴨店用餐，但回家都出現上吐下瀉的症狀，所以就拉了一個捍衛食安的LINE群，沒想到陸續加入的受害人已經達到35人之多，目前持續還在增加中。

謝志忠說，面對這麼多的食安受害人，已要求大家各自對自己吃了烤鴨之後後所產生的不良，的做一個簡單說明，同時並前往醫院看診開立診斷證明外，昨天也正式跟食安處處長進行檢舉通報，也同意今天早上就會出動前往該家烤鴨店稽查，並要求食安處捍衛食安的稽查速度要快，檢驗也要快。

謝志忠並表示，初步了解受害人普遍反應吃完這家烤鴨店後，大部分都有上吐下瀉，發燒、肚子痛的症狀，因此希望說受害者都能夠站出來捍害自己的安全。

畢竟這家烤鴨店早在今年六月間就有出現類似的情況，只是當時人數並不多，因此沒有完整的處理，如今又爆發這件疑似食安的事件，但其實是同一家店，只是人數更多，因此可見從六月到七月店家並沒有改善，反而是越來越嚴重了。 民眾本周在豐原某烤鴨店食用烤鴨後，疑似導致多數民眾陸續出現上吐下瀉、發燒等不適症狀，台中市議員謝志忠昨日正式啟動食安通報。本報系資料照片

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