第3颱今天恐生成 賈新興：范斯高及竹節草颱風估明天減弱
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，台灣東南方菲律賓附近一帶海面有3個熱帶系統，第七號颱風范斯高及第八號颱風竹節草昨天相繼生成，關島附近的98W今可能生成為第三颱柯羅莎，但范斯高及竹節草預估明天就減弱為熱帶性低氣壓。
賈新興指出，同一時間3個颱風生成，過去就常常發生。3個颱風中，準柯羅莎會往東北跑，但離台灣比較遠，沒有影響。比較要注意的是范斯高，預估范斯高颱風於25日傍晚後有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢，竹節草颱風預估以影響呂宋島的機率較高，之後強度減弱，預估25日下午減弱為熱帶性低氣壓。
賈新興指出，未來10天台灣位於大低壓帶中，天氣不穩定，周六及下周日西半部天氣不穩定，午後各地雷陣雨。28日至8月4日受低壓帶偏強西南風影響，苗栗以南易有局部較大雨勢，各地午後雷陣雨明顯。
至於明天有受颱風外圍雲系影響的機率，彰化以北及宜蘭有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。26日西半部及北北基有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。27日西半部沿海有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。28日至8月2日受低壓帶偏強西南風影響，28日西半部有局部短暫陣雨，午後台中以北、高屏及宜蘭有局部短暫陣雨。
賈新興表示，29日台中以南及台東有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。30日西半部有局部陣雨，午後桃園以南及宜花東有局部短暫陣雨。31日台中以南有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。8月1日西半部有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。8月2日台南以南有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。 超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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