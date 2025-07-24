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嘉明湖國家步道、知本國家森林遊樂區今明陸續恢復開放

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
受到薇帕颱風外圍環流影響，日前台東地區降雨不斷，今日天氣轉好，經過林業保育署台東分署進行森林育樂場域巡檢工作，嘉明湖國家步道今天恢復開放。圖／林保署台東分署提供
受到薇帕颱風外圍環流影響，日前台東地區降雨不斷，今日天氣轉好，經過林業保育署台東分署進行森林育樂場域巡檢工作，嘉明湖國家步道今天恢復開放。圖／林保署台東分署提供

受到薇帕颱風外圍環流影響，日前台東地區降雨不斷，今日天氣轉好，經過林業保育署台東分署進行森林育樂場域巡檢工作，嘉明湖國家步道、都蘭山步道今天恢復開放。另知本國家森林遊樂區、鯉魚山步道於明日恢復開放。

林保署台東分署表示，轄內各自然步道包括安通越嶺古道東段、麻荖漏步道、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道東段，仍須進一步確認路況，及進行倒木與落石清除工作，將維持暫停開放。

另林道方面，利嘉林道可行通至16公里、延平林道可行通至5.5公里、錦屏林道可行通至17公里、霧鹿林道可行通至12公里、紅石林道可行通至17公里。知本林道因瀑布水量未退維持暫停開放。

台東分署提醒民眾，近期山區土壤含水量高，仍有發生土石崩落危險，建議前往山區活動時，事前掌握天氣最新資訊。前述育樂場域，後續將確認安全無虞時，另行公布開放時間，相關訊息將公告於台灣山林悠遊網站。

台東

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