聽新聞
0:00 / 0:00
嘉明湖國家步道、知本國家森林遊樂區今明陸續恢復開放
受到薇帕颱風外圍環流影響，日前台東地區降雨不斷，今日天氣轉好，經過林業保育署台東分署進行森林育樂場域巡檢工作，嘉明湖國家步道、都蘭山步道今天恢復開放。另知本國家森林遊樂區、鯉魚山步道於明日恢復開放。
林保署台東分署表示，轄內各自然步道包括安通越嶺古道東段、麻荖漏步道、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道東段，仍須進一步確認路況，及進行倒木與落石清除工作，將維持暫停開放。
另林道方面，利嘉林道可行通至16公里、延平林道可行通至5.5公里、錦屏林道可行通至17公里、霧鹿林道可行通至12公里、紅石林道可行通至17公里。知本林道因瀑布水量未退維持暫停開放。
台東分署提醒民眾，近期山區土壤含水量高，仍有發生土石崩落危險，建議前往山區活動時，事前掌握天氣最新資訊。前述育樂場域，後續將確認安全無虞時，另行公布開放時間，相關訊息將公告於台灣山林悠遊網站。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言