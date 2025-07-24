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台東今年首例1女確診日本腦炎 疑被蚊蟲叮咬後感染

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東近日出現今年首例日本腦炎個案，衛生局證實一名年約30歲女子前往醫院治療被診斷日本腦炎，院方立即通報。記者尤聰光／攝影
台東近日出現今年首例日本腦炎個案，衛生局證實一名年約30歲女子前往醫院治療被診斷日本腦炎，院方立即通報。記者尤聰光／攝影

台東近日出現今年首例日本腦炎個案，一名年約30歲女子出現發燒、頭痛、嘔吐、抽搐等症狀，一開始以為是感冒，前往醫院治療被診斷日本腦炎，院方立即通報衛生局。經衛生局調查，女子可能被蚊蟲叮咬後感染，並已在住家周圍消毒。

衛生局疾病管制科表示，該女子雖自稱未被蚊蟲叮咬，但其接觸周遭環境極可能為蚊蟲出沒點，因此，給予住家環境消毒外，也做採樣檢驗；女子目前雖已恢復健康，所在地衛生所仍持續追蹤監測，並加強防蚊措施及日本腦炎疫苗接種。

根據疾病管制署統計，今年台灣已經出現11例日本腦炎確定病例，其中一位病例出現在台東，顯示台東縣有日本腦炎傳播風險，現值日本腦炎流行高峰期，尤其連日大雨過後，環境髒亂區易孳生病媒蚊，恐能高風險場所。

衛生局呼籲，日本腦炎主要通過蚊子叮咬傳播，人不會直接傳染給人，台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處。每年的5月至10月是流行季節，人感染後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，並有30至50%存活病例有神經性或精神性後遺症。

衛生局進一步說明，預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，提醒民眾家中出生滿15個月幼兒應接種第1劑，間隔12個月再接種第2劑以避免因感染衍生嚴重後症狀。

衛生局與環保局合作，近日在市區巷弄進行環境消毒工作。記者尤聰光／攝影
衛生局與環保局合作，近日在市區巷弄進行環境消毒工作。記者尤聰光／攝影

台東 衛生局 日本腦炎

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