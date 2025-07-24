首度備詢！國際客千萬目標達得到？觀光署長陳玉秀：900萬沒問題

觀光署去年千萬旅客目標跳票，交通部長陳世凱去年受訪時表示，今年依舊以1000萬來台旅客作為目標。但新任觀光署長陳玉秀今早受訪時，對於千萬旅客目標沒有多說，僅表示「過900萬應該是沒有什麼問題」。

觀光署原訂2024年來台國際客要達1200萬人次，之後下修至1000萬人次，但去年來台國際客僅達786萬人次，交通部長陳世凱去年受訪時表示，2024年沒有達到的目標，就留到2025年，也就是說，今年的國際客來台數目標依舊為1000萬人次。

交通部官員今赴立法院交通委員會進行專案報告，新任觀光署長陳玉秀也出席報告，為她上任後首次備詢。會前陳玉秀接受聯訪，針對千萬來台國際客目標時表示，團隊非常努力，還是要朝千萬前進，但今年確實碰到的挑戰還是非常多。

陳玉秀說，只要是做主題型的深度旅行，坦白說，不一定是追求量，至少要做到深度認識台灣，「超過900萬應該是沒什麼問題」，持續進度，也希望國人可以持續為他們努力。

陸客來台部分，陳玉秀指出，都有與中國大陸持續交流，但就是配合相關規定辦理，且我國有駐外單位，都有在交流，「今年會有契機」，根據統計數據，還是有陸客來台約幾十萬，他們可能透過第三方或專業型交流來台。

會中陳玉秀報告時指出，根據內政部移民署初估入境資料，今年1至4月來台旅客287萬9961 人次，較去年同期成長8.3%，初估今年上半年可望突破 419 萬人次，較去年同期成長約 10%，呈現穩定成長趨勢。

來台市場結構以東北亞（日韓）、新南向（新、馬、泰、菲、越、印尼、印度）、陸港澳及歐美新興市場各占約3成，呈現多元化發展。

今年上半年來台旅客前5大市場，依序為日本約68萬人次，成長 11%、港澳約59萬人次，負成長 3%、韓國約53萬人次，成長 5%、美國約36萬人，成長 13%、菲律賓約31萬人次，成長38%。

陳玉秀表示，受惠於航班增加、簽證簡化影響，促使美國、菲律賓市場成長表現亮眼；而日本、韓國則透過代言人、雙邊交流，呈現穩定成長；港澳市場受日幣貶值吸客效應、日本7月地震預言恐影響周邊及大陸內地旅遊熱潮影響，而略為下滑。

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