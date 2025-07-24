聽新聞
0:00 / 0:00
又不是牛排…他買「雞菲力」便當吃完霧煞煞 網解惑：豬肉也有
近日，一則有趣的貼文在論壇Dcard掀起熱烈討論。一名網友分享自己在悟饕池上飯包品嘗蒜香雞菲力便當的經歷，並提出一個疑問：「雞菲力到底是什麼鬼？」他表示自己平時只有在吃牛排時才會點「菲力」，對於「雞菲力」這個名稱感到相當困惑，甚至懷疑這是台灣人自創的名詞。
貼文一出，網友紛紛湧入留言區解釋「菲力」的真正含義。有人指出：「filet本意是指去骨、去筋後的肉塊，強調肉質整齊，適合高級烹飪，因此不只是牛肉，豬肉和雞肉也有菲力。」另一位網友補充：「雞菲力其實就是雞胸內側的小塊肉，每隻雞只有兩條，跟牛的腰內肉概念類似。」
但最爆笑的是網友的各種腦洞回覆。一位網友笑說：「指同樣是牛菲力位置的肉炸的吧？就跟我巨蟹座有蟹膏一樣！」另一位則幽默補充：「如果哪天出現『雞莎朗』，那才真的是台灣人的創意！」
除了搞笑留言，也有商業角度的分析：「這樣叫才能賣比較貴啊，不然叫『雞柳』可能就沒人買了。」
🌀最新颱風動態
▪️雙颱夾擊台灣能全身而退？氣象粉專這樣分析
▪️范斯高、竹節草雙颱夾殺！氣象專家評後續發展：台灣「富貴險中求」
▪️吳聖宇：雙颱將減弱合併 周六大罷免投票日雷陣雨轟西半部
▪️陸預測颱風「竹節草」傍晚轉向後將趨向台灣以東洋面
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言