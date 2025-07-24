快訊

「墜入選礦廠浮選槽」陸東北大學6學生 在內蒙礦場參觀意外身故

大考中心認命題「不夠周延」 分科測驗歷史科第14題全面送分

GD「我會再回來」確定11月登台北大巨蛋！日期曝光主辦開口了

聽新聞
0:00 / 0:00

又不是牛排…他買「雞菲力」便當吃完霧煞煞 網解惑：豬肉也有

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

近日，一則有趣的貼文在論壇Dcard掀起熱烈討論。一名網友分享自己在悟饕池上飯包品嘗蒜香雞菲力便當的經歷，並提出一個疑問：「雞菲力到底是什麼鬼？」他表示自己平時只有在吃牛排時才會點「菲力」，對於「雞菲力」這個名稱感到相當困惑，甚至懷疑這是台灣人自創的名詞。

貼文一出，網友紛紛湧入留言區解釋「菲力」的真正含義。有人指出：「filet本意是指去骨、去筋後的肉塊，強調肉質整齊，適合高級烹飪，因此不只是牛肉，豬肉和雞肉也有菲力。」另一位網友補充：「雞菲力其實就是雞胸內側的小塊肉，每隻雞只有兩條，跟牛的腰內肉概念類似。」

但最爆笑的是網友的各種腦洞回覆。一位網友笑說：「指同樣是牛菲力位置的肉炸的吧？就跟我巨蟹座有蟹膏一樣！」另一位則幽默補充：「如果哪天出現『雞莎朗』，那才真的是台灣人的創意！」

除了搞笑留言，也有商業角度的分析：「這樣叫才能賣比較貴啊，不然叫『雞柳』可能就沒人買了。」

Dcard filet 雞菲力

相關新聞

首度備詢！國際客千萬目標達得到？觀光署長陳玉秀：900萬沒問題

觀光署去年千萬旅客目標跳票，交通部長陳世凱去年受訪時表示，今年依舊以1000萬來台旅客作為目標。但新任觀光署長陳玉秀今早...

雙颱夾擊台灣能全身而退？氣象粉專這樣分析

颱風范斯高及竹節草昨天相繼生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，一次有兩個颱風聽起來似乎很恐怖，但其實不用過度恐...

吳聖宇：雙颱將減弱合併 周六大罷免投票日雷陣雨轟西半部

颱風范斯高及竹節草昨天相繼生成，周六是大罷免投票日，天氣如何？天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇...

50歲主管狂飄尿騷味…看診當天就洗腎 醫曝每日「做1事」護腎又穩血壓

泡泡尿別輕忽，那可能是腎臟發出的求救訊號！腎臟科醫師洪永祥近日在《健康晚點名》節目中提醒，泡泡尿可能是腎臟病的早期警訊，一名50多歲男主管就是因忽視這些小徵兆，結果一就診就直送急診室洗腎。

雙颱共舞…北市雨大於風又逢年度大潮！風雨最大時間曝光

颱風范斯高及竹節草相繼生成，北市災防辦表示，輕颱范斯高颱風，目前氣象署評估對北部海面發布海警機率約30%。研判范斯高颱風...

第3颱今天恐生成 賈新興：范斯高及竹節草颱風估明天減弱

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，台灣東南方菲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。