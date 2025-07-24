范斯高、竹節草雙颱夾殺！氣象專家評後續發展：台灣「富貴險中求」

颱風范斯高及竹節草昨（23）日相繼生成，都將從台灣東方外海通過，預計周五、周六對台影響最大。不過面對雙颱夾擊，氣象專家林得恩卻認為是「富貴險中求」，台灣能全身而退。

氣象署表示，范斯高颱風預估會往琉球、台灣中間通過，為北台灣帶來降雨，發布海警機率低；而竹節草颱風先通過呂宋島再往巴士海峽東側移動，將從台灣東方外海通過，為台灣東南部附近帶來一些水氣。

氣象專家林得恩也在粉專「林老師氣象站」針對2個颱風走勢發文分析，指出范斯高颱風運動路徑往西北行，估計會在接近台灣北方海面上消失，竹節草颱風在大迴轉後登陸菲律賓，隨後轉往東北方向前進，評估也是短命颱風，侵襲台灣機率也不高。

林得恩直言「富貴險中求」，表示台灣在雙颱夾殺、左右夾攻下全身而退，「也算是福命一條」。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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