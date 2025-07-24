不抽菸幼兒園老師肺部驚現10顆結節 醫揪元兇：漂白水害的

近日，北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在其臉書分享一則案例，引發廣泛關注。一名30多歲的幼兒園老師，因自費接受低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，意外發現肺部竟有10顆毛玻璃狀的肺結節，其中最大者直徑已超過1公分。經詳細診斷後，確定這些肺結節並非癌症，而是因頻繁接觸漂白水所引發的化學性肺炎。

據蘇醫師表示，該名患者並未有抽菸習慣，也無咳嗽等症狀。經過影像檢查與病史詢問，發現其工作性質需頻繁使用漂白水進行環境消毒。蘇醫師判斷，患者的肺結節可能是由於長期吸入漂白水中的化學成分所致，進而引發化學性肺炎。

在診療過程中，蘇醫師為患者提供適當的藥物治療，並強調需減少漂白水的吸入。經過一年的追蹤檢查，患者的10顆肺結節已完全消失，顯示早期診斷與干預的重要性。

該則貼文在社群媒體上引發熱烈討論，不少網友表示對此案例感到震驚。有網友留言：「哇，長知識了，原來漂白水會造成這麼嚴重的情況呀」、「漂白水？這麼危險？好可怕」，也有人擔憂地說：「完蛋了，我做家事時也會稀釋漂白水」、「我的工作每天都需要用稀釋的漂白水拖地消毒環境⋯⋯戴口罩會好一點嗎？」甚至有網友分享個人經驗：「我之前也是，漂白水嗆一個，咳嗽咳了好久。」

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