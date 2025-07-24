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雙颱夾擊台灣能全身而退？氣象粉專這樣分析

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今天受范斯高颱風外圍雲系影響，北部及東北部地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率。聯合報系資料照
今天受范斯高颱風外圍雲系影響，北部及東北部地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率。聯合報系資料照

颱風范斯高及竹節草昨天相繼生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，一次有兩個颱風聽起來似乎很恐怖，但其實不用過度恐慌及擔心，只需要注意整個環流帶來的降雨，北台灣周四周五有大雨，內陸及山區強降雨；風勢的話雖有強陣風，但還不到站不穩的強勁。

󠀠󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，主因是范斯高本身發展不良，走到台灣東北方時已經很弱；竹節草會先撞菲律賓呂宋島，出海後也很弱，大概也不行了。

根據預測路徑，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，竹節草預計將大迴轉登陸菲律賓，之後走向東北，一去不回頭，沒意外應該也會是個短命颱風，初步看來，直接侵襲台灣的機率不高。加上原有的范斯高颱風，預計也會在靠近台灣北方海面的途中減弱，台灣這次可望在雙颱風的夾殺中，全身而退。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這兩個系統會互旋，並可能逐漸整合成一個大低壓帶，雙系統藤原的特殊景象，直接在台灣附近上演，有點酷。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 范斯

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