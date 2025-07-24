吳聖宇：雙颱將減弱合併 周六大罷免投票日雷陣雨轟西半部

颱風范斯高及竹節草昨天相繼生成，周六是大罷免投票日，天氣如何？天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，預估雙颱減弱後會合併，周六沒有颱風問題，但天氣不穩定。雙颱合併後的大範圍低壓或熱帶低壓的環流中心就在台灣北方海面上，加上台灣附近以西南風為主，西半部地區屬於迎風面，周五深夜之後一直到周六白天西半部地區要注意西南風帶來的陣雨或雷雨，有局部較大雨勢出現機會。

吳聖宇指出，台灣東邊的颱風范斯高正接近琉球，預估今日下半天起順著季風環流圈風向及北邊太平洋高壓引導開始朝台灣東北方海面靠近過來，明天來到台灣東北方較遠海面上，繼續往台灣以北的東海移入。因高空冷心低壓造成的垂直風切增強而導致強度逐漸減弱，可能明晚於台灣北方海面減弱為熱帶性低氣壓(TD-10)。

呂宋島西邊的颱風竹節草順著季風環流圈西南風氣流先往呂宋島靠近，今晚到明晨間登陸呂宋島西側，明天午後進入巴士海峽繼續往台灣東南方、東方較遠海面移動，預估登陸後強度明顯減弱，可能出海後就會減弱為熱帶性低氣壓(TD-11)。

吳聖宇指出，有趣的是，兩個減弱後系統反而因季風環流圈引導越來越靠近，由環流較大的TD-10主導，環流較小的TD-11最後應該會併入TD-10的大環流不復存在。周六晚間到下周日(27日)，台灣附近(或東海上空)只會剩下一個大的低壓環流，合併不會變出新的颱風。

對台灣來說，吳聖宇指出，兩個都是減弱後的系統，要注意的是降雨。今天范斯高颱風逐漸往台灣東北方靠近，外圍環流逐漸為迎風面的新竹以北到宜蘭等地帶來降雨，下半天到晚間降雨更明顯，要留意局部較大雨勢。中南部地區、台東山區要留意午後熱對流發展、擴散可能造成的雷雨現象，山區有局部大雷雨發生。

吳聖宇指出，明天隨范斯高颱風繼續靠近台灣北方海面，強度逐漸減弱為熱帶性低氣壓，台灣附近風向由東北風轉偏北到西北風，迎風面的台中以北到宜蘭一帶有陣雨，尤其明天白天雨較為明顯，要留意局部較大雨勢。嘉義以南到背風面的花東一帶要注意熱對流系統發展帶來的雷雨，有局部大雷雨出現可能。

吳聖宇說，下周日、下周一(27-28日)位於台灣北方大低壓環流逐漸向北、東北移動，台灣附近還是以西南風為主，西半部天氣還是不穩定，仍會持續有短暫陣雨或雷雨發生，並且要留意局部較大雨勢出現的情況。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。 吳聖宇說，今起受范斯高颱風外圍環流影響，預估未來雙颱會合併。明起到下周一受後續低氣壓或熱帶性低氣壓環流的影響，要注意降雨。擷取自臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」

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