陸預測颱風「竹節草」傍晚轉向後將趨向台灣以東洋面
根據大陸中央氣象台6時發布的颱風預警，今年第八號颱風「竹節草」已於昨晚生成，今天早晨5時其中心位於菲律賓馬尼拉西北方向約370公里的海面上，預計將先以每小時10至15公里的速度向東南方向移動，強度還將有所增強。
今日傍晚開始，「竹節草」將轉向東北方向移動，逐漸向菲律賓呂宋島西北部沿海靠近，24日夜間至25日上午在呂宋島西北部沿海登陸，爾後將進入巴士海峽並趨向台灣以東洋面，強度逐漸減弱。
另，今年第七號颱風「范斯高」的中心今天早晨5時位於浙閩交界東偏南方大約830公里的洋面上，預計將以每小時15至20公里的速度向西北轉偏西方向移動，於今天傍晚移入東海南部海面，並向浙江南部到福建北部一帶沿海靠近，強度逐漸減弱。
大陸中央氣象台指出，24日8時至25日8時，受「范斯高」和「竹節草」的共同影響，東海大部、台灣海峽、台灣以東洋面、巴士海峽、南海東部和南部、杭州灣、浙江沿海、福建沿海、台灣島沿海將有6至8級、陣風9至10級大風。其中，南海東部的部分海域風力可達9至10級、陣風11至12級。
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