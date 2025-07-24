雙颱共舞逆時鐘互繞 吳德榮：北部東北部今起率先明顯降雨

颱風范斯高及竹節草相繼生成，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日范斯高颱風外圍與季風環流影響；北部、東北部轉有明顯降雨，伴隨較強陣風，中南部午後有局部陣雨或雷雨機率。

吳德榮指出，最新(24日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱范斯高將通過台灣東側海面、進入北部海面，結構很鬆散。另一輕颱竹節草在呂宋島西北方將轉向東北，通過呂宋島逐漸減弱；雙颱皆受到季風環流導引，兩者間也有一些「藤原效應」，而呈現逆時鐘互繞的路徑。

吳德榮也說，最新(23日20時)歐洲模式(ECMWF)系集路徑模擬，第3個熱帶系統則在關島北方海面，其強度將發展得較強，系集模擬路徑主要偏北而行，對台無影響。

今日各地區氣溫為：北部24至31度、中部25至33度、南部24至35度及東部22至34度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，明起至下周日(25至27日)「范斯高」、「竹節草」外圍與季風環流影響；中部以北有雨，伴隨較大雨勢及強陣風，南部亦有局部陣雨或雷雨機率。下周一至周三(28至30日)仍受季風環流影響，大氣不穩定，各地有局部陣雨機率，午後對流發展旺盛，注意小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)的發生，未降雨時、天氣悶熱。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮說，氣象署路徑潛勢預測圖（左）顯示，輕颱范斯高將通過台灣東側海面、進入北部海面。另一輕颱竹節草在呂宋島西北方將轉向東北，通過呂宋島逐漸減弱，進入台灣東側海面，雙颱呈現逆時鐘互繞的路徑。最新(23日20時)歐洲模式(ECMWF)系集路徑模擬圖（右）顯示，第3個「熱帶系統」在關島北方海面，強度將發展得較強，系集模擬路徑主要偏北而行。(擷自weathernerds)擷取自「洩天機教室」專欄

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