開箱國家鐵道博物館…北市地表唯一活火車開動 澡堂工牌室展現先進勞權

鳴笛之後，台北市地表唯一活火車—藍皮柴油客車從國家鐵道博物館的庫房中緩緩開出，穿梭於園區的古蹟建築與景觀綠廊之間。其熟悉又溫暖的節奏，彷彿帶著訪客悠悠滑進上一世紀。消失近40年的藍皮火車，即將在8月2日復駛進行「博物館級動態運轉」，於假日開放民眾購票體驗。台北市區的鐵路已地下化，此一擁有「孔雀藍」的藍皮火車，將成為台北市區唯一可見的地面火車。

籌畫九年，建置於國定古蹟台北機廠基地之上的國家鐵道博物館，即將於31日進行第一階段開放，昨舉辦媒體踩線團。除了打開員工澡堂、柴電工場等由古蹟華麗轉身為現代展場的空間，也進行鐵博典藏車輛的體驗。

鐵博籌備處主任鄭銘彰表示，鐵博收藏了86部老火車，數量不輸給世界大型鐵道博物館，其中60部已修復完成。鐵博最大的特色是「活的鐵道博物館」，與台鐵合作將藍皮柴油客車採「博物館級動態運轉」的標準進行修復，讓上世紀經常出現在台灣新電影中的藍皮車，在鐵博園區復駛，串聯不同世代的回憶。他表示，未來還會有其他懷舊火車加入「博物館級動態運轉」之列，連餐車都在規劃中。

台北機廠從事火車的修理、製造與整備。2000年勞動節當天指定為市定古蹟的員工澡堂，提供職工下班後洗滌沾滿油汙、紓解勞動壓力的空間，反映1930年的台灣已有先進的職工福利觀念。鐵博也修復戰後讓員工掛工牌(等同上下班打卡)的工牌室，重現當年高掛「準時上班下班」的標語，顯示對勞動權益的重視。

鐵博常設展「氤氳時代」，除了打開兼具火車站意象與裝飾風格的漂亮澡堂，讓訪客遙想職工如何在130公分高的澡堂洗浴，也搭配展出與澡堂同樣創立於1930年代的台灣經典現代建築。

國家鐵道博物館將在31日第一階段開放，但此時的鐵博仍只是籌備處身分，開放的面積也僅是三分之一。鐵博籌備處主任鄭銘彰表示，鐵博目前朝行政法人方向規劃，希望由文化部和交通部鐵道局共同經營，通過國家鐵道博物館設置條例後，預計於2027年以國家鐵道博物館的正式身分全區開放。屆時鐵博將串聯周邊的松菸文創園區、大巨蛋，成為融合運動、文創、古蹟與鐵道旅遊為一爐的綜合園區。

鐵博前身為1935年成立的台北機廠，初落成時作為「台北鐵道工場」使用，戰後更名為「台北機廠」，為台鐵主要的車輛保養及維修基地，是台灣現存歷史最悠久且保存完整的鐵道車輛修復工廠。2012年台北機廠遷至富岡車輛基地，鐵道迷奔走呼籲原廠全區保留古蹟，2015年台北機廠獲全區指定為國定古蹟 ，隔年文化部啟動「國家鐵道博物館」計畫，並在2019年成立國家鐵道博物館籌備處。

鄭銘彰表示，鐵博藏品動不動就30、40噸，其典藏、擺放與展示的方式也迥異於一般博物館。如單一展場「柴電工場」超過2000坪，收藏了24輛歷經考證修復的典藏車輛，這些「展品」光是要擺進去便是浩大工程。他透露，鐵博指定國定古蹟保存範圍為16.79公頃，第一階段僅開放三分之一。第二階段預計還有一個更大的展館，採用更新的展示手法如沉浸式體驗，目前也在規劃小型劇場的可能性。

鄭銘彰表示，從地理條件來看，鐵博勢必跟周邊鄰居有所連結。松菸是文創園區、大巨蛋是體育園區，鐵博是由古蹟轉型的博物館，三種園區有不同的特色和核心族群。隨著鐵博的第一階段開放，未來會有更多的介面做串聯。

國家鐵道博物館籌備處由文化部成立，但鐵博的土地、建築產權都屬交通部鐵道局。交通部鐵道局表示，台北機廠作為償債基金資產之一，現地保留作為國家鐵道博物館使用，目前是由文化部編列土地租金每年3.33億元來償還債務，租賃期限至2026年。後續國家鐵道博物館園區啟用後，將透過處分土地的可建築容積清償債務，鐵博館土地使用分區為第三種工業區，容積率為300%。

文化部表示，鐵博第一階段開放後，由鐵博籌備處經營管理，並持續進行全區整備，分區修復分期開放。未來則以行政法人方式營運，人事、財務、財產管理等目前都由文化部與交通部持續協商、討論中。鐵道局也表示，目前還在討論國家鐵道博物館設置條例，以及如何相互配合、合作。 鐵博修復戰後讓員工掛工牌(等同上下班打卡)的工牌室，重現當年「準時上班下班」的標語，顯示對勞動權益的重視。記者陳宛茜／攝影 國家鐵道博物館第一階段開放，將在假日進行車輛動態展演。民眾可以搭乘修復完成的藍皮小火車「DR2203」、「DR2303」，體驗台北市區唯一地表運作火車。記者許正宏／攝影 國家鐵道博物館第一階段開放，將在假日進行車輛動態展演。民眾可以搭乘修復完成的藍皮小火車「DR2203」、「DR2303」，體驗台北市區唯一地表運作火車。記者許正宏／攝影 位在台北市民大道上的鐵道博物館，7月底將對外第一階段的開放。記者許正宏／攝影 台鐵機廠內的員工澡堂，是當年台鐵員工下班梳洗、放鬆身心的地方。記者許正宏／攝影 國家鐵道博物館第一階段開放，將在假日進行車輛動態展演。民眾可以搭乘修復完成的藍皮小火車「DR2203」、「DR2303」，體驗台北市區唯一地表運作火車。記者許正宏／攝影

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