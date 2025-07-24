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玉管處升級山屋光電 壞天氣供電可撐10日
為實現2050淨零排放目標，內政部規畫在國家公園建物上設置太陽能板。國家公園署玉山國家公園管理處與光電業者合作升級瓦拉米山屋的光電設備，未來能儲電10度、一度能供60名山友充電，在烏雲密布等極端惡劣天候下也能供電10天，預計8月25日起施做。
國家公園署長王成機表示，山屋長年仰賴太陽能供應照明、通訊等基本需求，位置多處偏遠，設備維護及更換困難，所需經費龐大，首波行動將先針對瓦拉米山屋更新光電設備。
國家公園署表示，山屋是登山者在高山環境中重要庇護所，在先天條件限制下，避難山屋電力利用太陽能供應低耗能光源使用，但設備經久會老化，降低使用效能。此次結合高效率光電設備與鋰電池儲能模組，可顯著提升山屋電力的穩定性與自主性，降低停電風險。
王成機表示，目前40個山屋中，有近30個山屋有太陽光電，供山友休息與手機充電，設備效能可提升至少三倍。國家公園署另力推「國家公園山屋整體改善計畫」，近年已完成多處山屋整修，加強電力服務。
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