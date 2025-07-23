它能幫助治療糖尿病與肥胖 唐獎得主霍斯特今開講研究成果

國際生技產業年度盛事亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan）今在南港展覽館開幕，2024年唐獎生技醫藥獎得主延斯•祖爾•霍斯特(Jens Juul Holst)教授擔任主講人，深入解析GLP-1 RA在糖尿病與肥胖治療的革命性突破，以及在多重共病整合治療上的應用潛力，包括能顯著降低大腸直腸癌與肝癌等與肥胖相關的癌症發生率，另在神經退化的干預治療，也可降低失智症風險達45%等。

霍斯特教授說明GLP-1(類升糖素胜肽-1)是一種能夠促進餐後胰島素分泌的腸泌素，此發現源於對低血糖性腸道激素的探索，主要用於接受胃部手術治療病人的餐後反應性低血糖機制。研究發現，GLP-1還能抑制升糖素的分泌，展現雙重葡萄糖代謝調節的功能。

他指出，GLP-1受體促效劑是強效的抗糖尿病藥物。在SURPASS臨床試驗中，使用效力特別強的GLP-1受體促效劑—替爾泊肽(Tirzepatide)，以15毫克劑量治療40周後，超過半數患者的糖化血色素（HbA1c ）降至5.7%以下，達到正常血糖範圍。而另一個為期3年(共176周)的研究中，前期糖尿病與肥胖的患者發展成第二型糖尿病的風險降低了94%。

霍斯特並說明，早在2015年便有研究證實，GLP-1受體促效作用對第二型糖尿病的心血管代謝有正面助益，並在後續的統合分析，以及2023到2024年的SELECT和FLOW臨床試驗中獲得進一步驗證。這種效益可能與其對血管內皮細胞的影響（可能透過受體媒介）以及抗發炎作用，例如顯著降低高敏感性C-反應蛋白（hs-CRP）的濃度。更重要的作用機制則是其減重效果，幾乎可與減重手術相比。

此外，GLP-1受體促效劑也能抑制食慾和大腦的獎賞機制，能有效維持體重減輕至少4至5年，這一點極為關鍵，因為類似的心血管代謝效益，也可見於接受減重手術的患者（該手術可延長第二型糖尿病患者約 9 年的預期壽命）。該藥物也能預防/改善射血分率(ejection fraction)降低或保留而導致的心臟衰竭，並對代謝功能障礙相關的脂肪性肝炎和睡眠呼吸中止症患者帶來助益。由於GLP-1對大腦獎賞機制的抑制作用，目前也應用於酒精與鴉片類物質成癮的治療上。

霍斯特教授不諱言，GLP-1 RA臨床治療上的挑戰為高昂的藥物價格及服用後產生的副作用，讓病患難以堅持治療下去。在減重方面，食慾回饋機制的消失也是另一大挑戰，失去進食的快感可能造成病患心理上的反彈，因而抗拒治療，甚至中止療程。

他指出，若未能提前建立健康生活型態與心理調適機制，減重成果往往難以長期維持。強調應著重治療代謝症候群相關的高發病率和高死亡率族群，並建立有效的長期治療模式。

2024年霍斯特教授與另兩位科學家：喬爾•哈本能、司維特蘭那•莫依索夫共同獲得唐獎第六屆「生技醫藥獎」，以表彰他們發現GLP-1(7-37)為促胰島素因子，並開發基於GLP-1(7-37)的抗糖尿病與抗肥胖藥物。三位得主更多的專業分享，可至唐獎YouTube頻道延伸觀賞：https://reurl.cc/GNmQ1Z。

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