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科學園區擬擴增用地 環團批毀農搶地

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

環境部昨舉行新設科學園區政策評估說明書第二次修正徵詢會議，預估至二○五○年前將新增三千公頃用地，總面積將達七四四○公頃。專案小組決議，新設與擴建的科學園區應提出增加的總用水量，以及再生水使用比率的評估。

不過看守台灣協會秘書長謝和霖質疑，既有科學園區已造成所在地區的用水、用電緊繃，交通壅塞、地價飛漲、建案暴增、河川與空氣汙染，若再擴增千公頃將對環境帶來難以承受的衝擊。

國科會表示，原政策環評預估二○三六年將新增一千公頃的科學園區用地，為因應產業擴廠需求，因此超前部署規畫至二○五○年再新增二千公頃用地，以維持台灣在半導體與ＡＩ產業的國際領先地位。

不過環境權保障基金會副執行長許博任表示，依照國科會用地需求，新增的面積是要支撐先進製程的需求，然而再生水計畫可能也趕不上暴增的用水量，應該要評估總用水量，如果提不出來，不只不科學，更是醜聞。

監督施政聯盟執行長許心欣指出，科學園區擴建案政策環評初審時，國科會才說明是桃竹苗大矽谷及大南方新矽谷兩計畫要新增用地，且不在既有科學園區或產業園區周邊，違反原徵詢意見，政府不該以縮小城鄉差距為名，跟人民搶土地、毀農、破壞環境生態。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰質疑，目前已開發卻租不出去的銅鑼科學園區、宜蘭科學園區、二林園區與中興園區，出租率僅三至六成不等，顯見評估有缺失。既有問題尚未解決，又計畫擴大開發，等同漏洞未補、又挖新洞。

環評 國科會 環境部

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