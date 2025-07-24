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槓上蛋商公會 養雞協會要拿回產地價的報價權
不滿丹娜絲颱風導致蛋雞大量死亡，然而蛋商公會卻決議蛋價本周凍漲，引發蛋農不滿，甚至質疑與大罷免有關，但遭公會否認。中華民國養雞協會昨宣布，要拿回產地價的報價權，預計兩周內，由協會自行公告產地價，等同要扭轉過去五十年由蛋商主導報價的制度。
對此，台北市蛋商公會理事長林天來反嗆「市場價格不能是蛋農片面說了算」，市場買氣、接受度、供應量等都要考量進去，而非由養雞協會片面決定。農業部則說，只要雙方有共識都予以尊重。
林漢章強調，由產地來報價的就是要打破多年來包銷制、過年紅盤價等不合理作法，讓蛋價能夠透明化、公平化。
對於養雞協會研議將雞蛋產地價格比照現行白肉雞、土雞報價模式，由養雞協會對外報雞蛋產地價格，農業部表示，長期以來雞蛋交易價格波動，是產銷共同協商的決議，農業部支持雞蛋產銷雙方有效的溝通，但不支持雞蛋價格漲跌都由單方面決定，只要產銷雙方都有共識都予以尊重。
台大農業經濟學系主任張宏浩指出，現行的蛋價督導委員會有各方代表，其中包含中央畜產會，政府單位在委員會的角色是要平衡雞蛋的零售價和產地價，尤其雞蛋是民生必需品，但這也是長久以來的爭議，未來若改由讓蛋農報價，政府伸手的空間也就沒有這麼多，確實可以嘗試看看，也該是適當恢復市場機制的時候了。
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