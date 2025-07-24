聽新聞
0:00 / 0:00

槓上蛋商公會 養雞協會要拿回產地價的報價權

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

不滿丹娜絲颱風導致蛋雞大量死亡，然而蛋商公會卻決議蛋價本周凍漲，引發蛋農不滿，甚至質疑與大罷免有關，但遭公會否認。中華民國養雞協會昨宣布，要拿回產地價的報價權，預計兩周內，由協會自行公告產地價，等同要扭轉過去五十年由蛋商主導報價的制度。

對此，台北市蛋商公會理事長林天來反嗆「市場價格不能是蛋農片面說了算」，市場買氣、接受度、供應量等都要考量進去，而非由養雞協會片面決定。農業部則說，只要雙方有共識都予以尊重。

林漢章強調，由產地來報價的就是要打破多年來包銷制、過年紅盤價等不合理作法，讓蛋價能夠透明化、公平化。

對於養雞協會研議將雞蛋產地價格比照現行白肉雞、土雞報價模式，由養雞協會對外報雞蛋產地價格，農業部表示，長期以來雞蛋交易價格波動，是產銷共同協商的決議，農業部支持雞蛋產銷雙方有效的溝通，但不支持雞蛋價格漲跌都由單方面決定，只要產銷雙方都有共識都予以尊重。

台大農業經濟學系主任張宏浩指出，現行的蛋價督導委員會有各方代表，其中包含中央畜產會，政府單位在委員會的角色是要平衡雞蛋的零售價和產地價，尤其雞蛋是民生必需品，但這也是長久以來的爭議，未來若改由讓蛋農報價，政府伸手的空間也就沒有這麼多，確實可以嘗試看看，也該是適當恢復市場機制的時候了。

台大 雞蛋 丹娜絲 大罷免 農業部

延伸閱讀

嘉明湖步道、知本國家森林遊樂區 7/24起陸續開放

立院初審修正農保法 刪除第6年補助比率60%上限

部落新生機 台東農改場協助打造翼豆示範農場

蛋價因大罷免緩漲？ 陳駿季：價格由市場機制決定

相關新聞

台鐵死傷事故！四腳亭=瑞芳民眾闖入遭新自強號撞擊 西線單線雙向行車

台鐵晚間驚傳死傷事故，今晚9時14分於四腳亭=瑞芳間東線（K8+586處），因路人侵入路線，致遭252次EMU3000型...

雙颱共舞！竹節草颱風今晚生成 大罷免投票日影響機率曝光

位於呂宋島西部海面的熱帶低壓持續發展，根據日本氣象廳資訊，該熱帶低壓今晚增強為第八號颱風「竹節草」，將從台灣東方外海通過...

假日急診壅塞有解方？ 健保署擬開設「假日急症中心」專看輕症

年初受到流感疫情、諾羅病毒及護理人員短缺等多重因素影響，各大醫院急診壅塞。衛福部健保署為舒緩急診壅塞，特別是秋冬季節急診...

攝護腺癌易骨轉移 整合治療效果佳

一名68歲退休國中教師李先生，3年前因頻尿與骨盆疼痛就醫，發現罹患攝護腺癌，且發生骨轉移，他平時生活規律，常與妻子、兒孫...

健康你我他／像顧小孩一樣 陪著媽媽變老

家裡擺著一張照片，是媽媽年輕時跟外公、外婆拍的。我國小一年級時外公離開，六年級時外婆也離開了，當時媽媽47歲，親人只剩我...

天文大潮來襲！南高屏泡在水裡 今明恐淹更深

適逢年度天文大潮，台南七股鹽埕里市道176線附近昨積淹水，居民無奈忙著清理風災後的家園，又要擔心水患；高雄旗津、屏東東港...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。