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停車不當 台鐵：司機重做適性測驗、未通過將調職

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
台鐵今年已發生8起停車不當事件，為加強監督力道，台鐵公司宣布，日後若有司機員以高速進站，導致停車位置不當，該司機員將重新接受「適性測驗」。圖／聯合報系資料照片
台鐵今年已發生8起停車不當事件，為加強監督力道，台鐵公司宣布，日後若有司機員以高速進站，導致停車位置不當，該司機員將重新接受「適性測驗」。圖／聯合報系資料照片

台鐵停車不當事件頻傳，主因為進站車速過快，為加強監督力道，台鐵公司宣布，日後若有司機員以高速進站，導致停車位置不當，該司機員將重新接受「適性測驗」，看其各項反應能力是否適合繼續擔任列車司機員；據了解，若測試後未通過，公司將安排至機務類其他崗位。

不過台鐵企業工會質疑，停車不當跟ＡＴＰ系統異常有關，應該用更優化的方式解決，若公司一意孤行，不排除採取更激烈的手段來表達不滿。

台鐵今年接連發生八件停車不當事件，經分析原因發現，部分事件是因「進站車速高」所導致。為此，台鐵日前在處務會議中宣布，機班進站停車應採「二段式」減速進站，以降低列車停在月台外的風險，若發現司機以高速進站，導致停車不當情況，該司機需重新進行適性測驗。

台鐵指出，適性測驗則是委託航空醫學中心辦理，測驗內容包含注意力、反應力、移動預感等操作訓練，以檢視司機員的應變能力，若遇到緊急狀況能否冷靜應對。若當事司機員未通過測驗，恐無法繼續擔任司機，台鐵公司將安排該員至機務類崗位，負責相關檢修工作。

台鐵企業工會秘書吳長智表示，現行若司機員有做錯的地方，依規以記點作為懲處，這是公司與工會雙方都有共識的決議，不論是強制採二段式減速停車，或是要求員工重做適性測驗，公司宣布新規時都應與工會溝通，若公司一意孤行，不排除採取更激烈的手段表達不滿。

台鐵

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