鐵道博物館懷舊藍皮火車 8月2日起體驗

台北市區的鐵路已地下化，擁有「孔雀藍」、可以開窗的藍皮火車，即將在八月二日於國家鐵道博物館進行「博物館級動態運轉」，於假日開放民眾購票體驗這充滿懷舊氣氛的柴油列車，更是台北市區唯一可見的地面火車。

國家鐵道博物館，即將於七月底進行第一階段開放，昨舉辦媒體踩線團。除了打開員工澡堂、柴電工場等由古蹟轉身為現代展場的空間，也進行鐵博典藏車輛的體驗。

鐵博籌備處主任鄭銘彰表示，鐵博收藏了八十六部老火車，數量不輸給世界大型鐵道博物館，其中六十部已修復完成。而鐵博最大的特色是「活的鐵道博物館」，與台鐵合作將藍皮柴油客車採「博物館級動態運轉」的標準進行修復，讓上世紀經常出現在台灣新電影中的藍皮車，在鐵博園區復駛，未來還會有其他懷舊火車加入「博物館級動態運轉」之列，連餐車都在規畫中。

鄭銘彰表示，鐵博指定國定古蹟保存範圍為十六點七九公頃，第一階段僅開放三分之一。第二階段預計還有一個更大的展館，採用更新的展示手法如沉浸式體驗，目前也在規畫小型劇場的可能性。

台鐵機廠內的員工澡堂，是當年台鐵員工下班梳洗、放鬆身心的地方。記者許正宏／攝影

台北機廠從事火車的修理、製造與整備，其中員工澡堂，提供員工下班後洗滌沾滿油汙、紓解勞動壓力的空間，鐵博常設展「氤氳時代」，除了打開澡堂，讓訪客遙想職工如何在一三○公分高的澡堂洗浴外，也修復戰後讓員工掛工牌（等同上下班打卡）的工牌室，重現當年高掛「準時上班下班」的標語。

台鐵被網友暱稱為「被鐵道耽誤的便當店」。鐵博開幕展「大禮堂的職工生活現地展」展場就是當年的員工食堂，還原當年職工用餐的員工食堂及餐食內容，追溯台鐵的美食起源。

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