聽新聞
0:00 / 0:00

鐵道博物館懷舊藍皮火車 8月2日起體驗

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
鐵博籌備處和台鐵合作修復藍皮柴油客車，預計八月二日在鐵道博物館內的園區軌道上復駛，開放民眾搭乘。記者許正宏／攝影
鐵博籌備處和台鐵合作修復藍皮柴油客車，預計八月二日在鐵道博物館內的園區軌道上復駛，開放民眾搭乘。記者許正宏／攝影

台北市區的鐵路已地下化，擁有「孔雀藍」、可以開窗的藍皮火車，即將在八月二日於國家鐵道博物館進行「博物館級動態運轉」，於假日開放民眾購票體驗這充滿懷舊氣氛的柴油列車，更是台北市區唯一可見的地面火車。

國家鐵道博物館，即將於七月底進行第一階段開放，昨舉辦媒體踩線團。除了打開員工澡堂、柴電工場等由古蹟轉身為現代展場的空間，也進行鐵博典藏車輛的體驗。

鐵博籌備處主任鄭銘彰表示，鐵博收藏了八十六部老火車，數量不輸給世界大型鐵道博物館，其中六十部已修復完成。而鐵博最大的特色是「活的鐵道博物館」，與台鐵合作將藍皮柴油客車採「博物館級動態運轉」的標準進行修復，讓上世紀經常出現在台灣新電影中的藍皮車，在鐵博園區復駛，未來還會有其他懷舊火車加入「博物館級動態運轉」之列，連餐車都在規畫中。

鄭銘彰表示，鐵博指定國定古蹟保存範圍為十六點七九公頃，第一階段僅開放三分之一。第二階段預計還有一個更大的展館，採用更新的展示手法如沉浸式體驗，目前也在規畫小型劇場的可能性。

台鐵機廠內的員工澡堂，是當年台鐵員工下班梳洗、放鬆身心的地方。記者許正宏／攝影
台鐵機廠內的員工澡堂，是當年台鐵員工下班梳洗、放鬆身心的地方。記者許正宏／攝影

台北機廠從事火車的修理、製造與整備，其中員工澡堂，提供員工下班後洗滌沾滿油汙、紓解勞動壓力的空間，鐵博常設展「氤氳時代」，除了打開澡堂，讓訪客遙想職工如何在一三○公分高的澡堂洗浴外，也修復戰後讓員工掛工牌（等同上下班打卡）的工牌室，重現當年高掛「準時上班下班」的標語。

台鐵被網友暱稱為「被鐵道耽誤的便當店」。鐵博開幕展「大禮堂的職工生活現地展」展場就是當年的員工食堂，還原當年職工用餐的員工食堂及餐食內容，追溯台鐵的美食起源。

鐵道 台北機廠 鐵路地下化

延伸閱讀

影／開箱國家鐵道博物館 台北市區地表唯一活火車開動囉

鐵道博物館7/31開幕！北市推這些玩法 體驗古蹟新生

今夏親子最熱血沉浸式體驗 Global Mall暑假推迷你小車、鐵道模型、超跑三大車展

GD來台打卡點一次看：和摯友李洙赫「橘色涮涮屋」享頂級服務，高級飯店最高一晚要價台幣30萬！

相關新聞

台鐵死傷事故！四腳亭=瑞芳民眾闖入遭新自強號撞擊 西線單線雙向行車

台鐵晚間驚傳死傷事故，今晚9時14分於四腳亭=瑞芳間東線（K8+586處），因路人侵入路線，致遭252次EMU3000型...

雙颱共舞！竹節草颱風今晚生成 大罷免投票日影響機率曝光

位於呂宋島西部海面的熱帶低壓持續發展，根據日本氣象廳資訊，該熱帶低壓今晚增強為第八號颱風「竹節草」，將從台灣東方外海通過...

假日急診壅塞有解方？ 健保署擬開設「假日急症中心」專看輕症

年初受到流感疫情、諾羅病毒及護理人員短缺等多重因素影響，各大醫院急診壅塞。衛福部健保署為舒緩急診壅塞，特別是秋冬季節急診...

攝護腺癌易骨轉移 整合治療效果佳

一名68歲退休國中教師李先生，3年前因頻尿與骨盆疼痛就醫，發現罹患攝護腺癌，且發生骨轉移，他平時生活規律，常與妻子、兒孫...

健康你我他／像顧小孩一樣 陪著媽媽變老

家裡擺著一張照片，是媽媽年輕時跟外公、外婆拍的。我國小一年級時外公離開，六年級時外婆也離開了，當時媽媽47歲，親人只剩我...

天文大潮來襲！南高屏泡在水裡 今明恐淹更深

適逢年度天文大潮，台南七股鹽埕里市道176線附近昨積淹水，居民無奈忙著清理風災後的家園，又要擔心水患；高雄旗津、屏東東港...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。