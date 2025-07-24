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籌畫9年 國定古蹟鐵道博物館首階段月底開放

聯合報／ 記者陳宛茜胡瑞玲／台北報導
位在台北市民大道上的鐵道博物館，七月底將對外第一階段的開放。記者許正宏／攝影
位在台北市民大道上的鐵道博物館，七月底將對外第一階段的開放。記者許正宏／攝影

籌畫九年，建置於台北機廠基地之上的國家鐵道博物館，即將於七月底進行第一階段開放，預計二○二七年全區開放，然而二○二七年之後，交通部鐵道局是否繼續租賃或無償給文化部使用，至今仍無下文，交通部、文化部該如何分工也還待討論，讓鐵博館開幕蒙上陰影。

對此，鐵博籌備處主任鄭銘彰表示，鐵博目前朝行政法人方向規畫，希望由文化部和鐵道局共同經營；鐵道局坦言，目前還在討論國家鐵道博物館設置條例等相關事宜，還不清楚要如何與文化部分工合作。

鐵博前身為一九三五年成立的台北機廠，初落成時作為「台北鐵道工場」使用，戰後更名為「台北機廠」，為台鐵主要的車輛保養及維修基地，是台灣現存歷史最悠久且保存完整的鐵道車輛修復工廠。

二○一二年台北機廠遷至富岡車輛基地，負債累累的台鐵原欲出售位於精華區的台北機廠土地，以償還一七○○億元債務。鐵道迷奔走呼籲原廠全區保留古蹟，時任立委的管碧玲鄭麗君極力推動文化部應該進行全區國定古蹟審議，不容妥協，二○一五年台北機廠獲全區指定為國定古蹟，管碧玲甚至激動喊出「高興到想裸奔」。隔年文化部啟動「國家鐵道博物館」計畫，並在二○一九年成立國家鐵道博物館籌備處。

不過立委鄭麗君大力推動的全區保留，卻成為文化部長鄭麗君的燙手山芋。由於台北機廠的土地、建築產權都屬交通部鐵道局，交通部當時與文化部簽訂「台北機廠鐵道博物館合作備忘錄」，由文化部以每年約三點三三億元租金承租，並談定租賃期限至二○二六年，若全區開放後，租金仍由文化部支應，再加上博物館的維運經費，恐是筆沉重支出。

對此，鐵道局說明，台鐵去年公司化後，歷史債務全由政府透過償債基金來承擔，交通部將台鐵累積資產移撥管理，而台北機廠作為資產之一，由鐵道局接收並負責活化運用，以創造收益清償短期債務。

由於鐵道局與文化部合約僅剩一年，鐵道局表示，鐵博館土地使用分區為第三種工業區，容積率為百分之三百。目前還在思考是要以繼續租賃土地方式，還是無償提供土地與建物讓文化部使用，而債務償還部分就出售鐵博館現有的百分之三百容積率來彌補，相關償還方式均還在研議當中。

文化部表示，鐵博第一階段開放後，由鐵博籌備處經營管理，並持續進行全區整備，分區修復分期開放。未來則以行政法人方式營運，人事、財務、財產管理等目前都由文化部與交通部持續協商、討論中。鐵道局也說，目前還在討論國家鐵道博物館設置條例，以及如何相互配合、合作。

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