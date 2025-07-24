籌畫9年 國定古蹟鐵道博物館首階段月底開放

籌畫九年，建置於台北機廠基地之上的國家鐵道博物館，即將於七月底進行第一階段開放，預計二○二七年全區開放，然而二○二七年之後，交通部鐵道局是否繼續租賃或無償給文化部使用，至今仍無下文，交通部、文化部該如何分工也還待討論，讓鐵博館開幕蒙上陰影。

對此，鐵博籌備處主任鄭銘彰表示，鐵博目前朝行政法人方向規畫，希望由文化部和鐵道局共同經營；鐵道局坦言，目前還在討論國家鐵道博物館設置條例等相關事宜，還不清楚要如何與文化部分工合作。

鐵博前身為一九三五年成立的台北機廠，初落成時作為「台北鐵道工場」使用，戰後更名為「台北機廠」，為台鐵主要的車輛保養及維修基地，是台灣現存歷史最悠久且保存完整的鐵道車輛修復工廠。

二○一二年台北機廠遷至富岡車輛基地，負債累累的台鐵原欲出售位於精華區的台北機廠土地，以償還一七○○億元債務。鐵道迷奔走呼籲原廠全區保留古蹟，時任立委的管碧玲、鄭麗君極力推動文化部應該進行全區國定古蹟審議，不容妥協，二○一五年台北機廠獲全區指定為國定古蹟，管碧玲甚至激動喊出「高興到想裸奔」。隔年文化部啟動「國家鐵道博物館」計畫，並在二○一九年成立國家鐵道博物館籌備處。

不過立委鄭麗君大力推動的全區保留，卻成為文化部長鄭麗君的燙手山芋。由於台北機廠的土地、建築產權都屬交通部鐵道局，交通部當時與文化部簽訂「台北機廠鐵道博物館合作備忘錄」，由文化部以每年約三點三三億元租金承租，並談定租賃期限至二○二六年，若全區開放後，租金仍由文化部支應，再加上博物館的維運經費，恐是筆沉重支出。

對此，鐵道局說明，台鐵去年公司化後，歷史債務全由政府透過償債基金來承擔，交通部將台鐵累積資產移撥管理，而台北機廠作為資產之一，由鐵道局接收並負責活化運用，以創造收益清償短期債務。

由於鐵道局與文化部合約僅剩一年，鐵道局表示，鐵博館土地使用分區為第三種工業區，容積率為百分之三百。目前還在思考是要以繼續租賃土地方式，還是無償提供土地與建物讓文化部使用，而債務償還部分就出售鐵博館現有的百分之三百容積率來彌補，相關償還方式均還在研議當中。

文化部表示，鐵博第一階段開放後，由鐵博籌備處經營管理，並持續進行全區整備，分區修復分期開放。未來則以行政法人方式營運，人事、財務、財產管理等目前都由文化部與交通部持續協商、討論中。鐵道局也說，目前還在討論國家鐵道博物館設置條例，以及如何相互配合、合作。

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