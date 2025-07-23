輕症別衝急診 假日急症中心 最快10月試辦

受到流感疫情、護理人力短缺等因素影響，年初各大醫院急診壅塞。為解決困境，衛福部健保署與急診醫學會、急診壅塞醫院共同規畫，於急診壅塞醫院附近設置「假日急症中心」，試辦計畫預計十月上路。

健保署醫務管理組長劉林義表示，假日急症中心試辦方案是在急診壅塞醫院附近，如開車十分鐘距離，或在醫院內有明顯區隔等處建置「假日急症中心」，專門收治檢傷分類為第四、第五級等輕症患者，紓緩大型醫院急診壅塞。

劉林義強調，此轉診機制並不具強制性，若輕症民眾堅持在醫學中心急診就醫，部分負擔為七五○元，如至假日急症中心掛號費相對便宜。

假日急症中心在日本實施多年，多選擇在急診壅塞醫院附近的基層診所，甚至是醫師公會全聯會的會址，由非急診專科的醫師、護理師值班，看診時間為上午八時至晚上十二時，分為二至三班輪值。為了增加誘因，將提高輪值醫師、護理師健保給付，至於為採時段包裹式給付，或就診人次給付模式，將進一步討論。

劉林義指出，近日將邀集急診醫學會開會，研議訂定急診壅塞指標，並找出哪些壅塞醫院附近應設置，另討論掛號費等費用標準，期盼舒緩假日急診壅塞及民眾假日就醫問題。

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