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80歲以上免評聘外看 重症走綠色通道

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
年逾八十歲即可免巴氏量表申請外籍移工，新制將於八月上路，預估新增十萬名外籍看護需求人力，為降低衝擊，勞動部提出綠色通道措施，只要認定「重症」，就可優先接受評估。新聞示意圖。記者林伯東／攝影
年逾八十歲即可免巴氏量表申請外籍移工，新制將於八月上路，預估新增十萬名外籍看護需求人力，為降低衝擊，勞動部提出綠色通道措施，只要認定「重症」，就可優先接受評估。新聞示意圖。記者林伯東／攝影

八十歲以上長者申請外籍看護免評巴氏量表，新制將於八月一日上路。勞動部衛福部跨部會研議兩大因應措施，其中重症患者可經由綠色通道盡快接受評估，不過，雙方對於重症患者認定標準不一，衛福部表示，希望將癌症末期等患者納入重症對象，但最後細節仍由勞動部公布。

新制實施後，預估新增十萬名外籍看護需求，對此，衛福部長邱泰源表示，屆時重症患者可優先媒合看護人員，避免缺乏照顧，而媒合時間縮短至一天。為此，將增加各縣市政府長期照護管理中心審查人力，從六十五人增至一○一人。

勞動部修正就業服務法，一般免評對象共有四大類，分別為失智症患者失智評估量表一分者；長照需要等級為第二、第三級，並使用長照服務六個月以上，八十五歲以上、輕度依賴照護需求（巴氏量表九十九分以下）者；八十歲以上族群，以及七十至七十九歲罹患癌症第二期以上患者。

不過，醫界專家則認為，新制僅規範七十至七十九歲罹患癌症第二期以上患者，但並未納入癌症末期及未分期的非實體癌患者，建議此二類患者也應列為重症患者，藉由綠色通道加速評估，讓照顧不中斷。

對此，衛福部長照司長祝健芳表示，癌症末期患者應會納入重症患者對象，至於非實體癌患者等相關細節，則由勞動部公布。

至於，目前長照服務提供主要照顧者喘息服務，及交通接送、輔具租賃、居家無障礙設施改善、專業賦能等服務，不論有無聘用外籍看護的家庭均可以使用，建議等待外籍看護的空窗期時，患者接受長照銜接照顧。

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