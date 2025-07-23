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台鐵死傷事故！四腳亭=瑞芳民眾闖入遭新自強號撞擊 西線單線雙向行車
台鐵晚間驚傳死傷事故，今晚9時14分於四腳亭=瑞芳間東線（K8+586處），因路人侵入路線，致遭252次EMU3000型新自強號撞擊，台鐵表示，目前以西線單線雙向行車，已通知鐵警及119處理。
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