今彩539第114178期 頭獎2注中獎
今彩539第114178期開獎，中獎號碼16、39、36、18、23；派彩結果，頭獎2注中獎，各得獎金新台幣800萬元。
貳獎189注中獎，每注獎金2萬元。
3星彩中獎號碼713，壹獎322注中獎，每注獎金5000元。
4星彩中獎號碼4155，壹獎28注中獎，每注獎金5萬元。
實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。
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