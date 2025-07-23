今彩539第114178期 頭獎2注中獎

中央社／ 台北23日電

今彩539第114178期開獎，中獎號碼16、39、36、18、23；派彩結果，頭獎2注中獎，各得獎金新台幣800萬元。

貳獎189注中獎，每注獎金2萬元。

3星彩中獎號碼713，壹獎322注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼4155，壹獎28注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

新台幣 今彩539

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