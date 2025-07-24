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天文大潮來襲！南高屏泡在水裡 今明恐淹更深

聯合報／ 記者萬于甄宋原彰潘奕言／連線報導
天文大潮導致海水倒灌，屏東東港鎮東津里昨積淹水，高度比前天還高。圖／東港鎮東津里長葉而項提供
天文大潮導致海水倒灌，屏東東港鎮東津里昨積淹水，高度比前天還高。圖／東港鎮東津里長葉而項提供

適逢年度天文大潮，台南七股鹽埕里市道176線附近昨積淹水，居民無奈忙著清理風災後的家園，又要擔心水患；高雄旗津、屏東東港也海水倒灌，民眾怨聲連連。根據氣象預報，大潮預計至27日，今、明漲潮高度更高，淹水恐更深。

七股區西寮、鹽埕里社區居民說，「住在這裡的人民真的是很無奈！」颱風過後大家的屋頂都被吹壞了，且堤防被颱風吹毀，這兩天又逢大潮，海水漲潮滿過來，現在就怕又有水災，全村都要撤離。

南市水利局表示，丹娜絲颱風影響造成部分鹽田土堤損壞與高程不足，加上市道176線地勢原本低窪，大潮導致大寮排水水位上升，低窪路段回堵積水，前天及昨天緊急封堵176道路下方排水孔洞及護欄缺口，填補超過3000個沙包，圍堤長度達1200公尺，並預計兩周內完成既有鹽田道路加高工程，建立第2道防線，將積水限制在鹽田區域內。

高雄旗津區清晨多處出現道路積水，有店家門前積水近10公分、接近腳踝處，通勤族涉水而過，有住戶選擇繞路，店家則抱怨「生意大受影響」。

高市水利局表示，前年在旗津廟前路、大關路30巷一帶和發祥街新設防潮閘門與抽水機組，昨清晨近6時滿潮，在2小時之前就開始抽水，部分道路側溝仍有冒水，導致積水5至10公分、並有海浪越堤，但人車通行正常，今再部署操作。水利局也指出，旗津地區地下仍存在許多不明水路，中洲三路與發祥街路口仍有局部積水，會持續做防潮工程。

屏東東港鎮東津里前天積淹水後，昨再度遭水襲，且淹得更高。東津里長葉而項自嘲「我家門前有小河」，昨約上午6時3分滿潮，5時就已淹沒大部分馬路，包括嘉新路、大成路、沿海五路等。他也說，潮位實在太高，抽水機擋不住水入侵，建議縣府及公所最好在要退潮時再抽，因開始漲潮時怎麼抽都沒有用、水反而會倒灌到其他地方，讓原本淹得不高的地方更嚴重。

屏縣府水利處表示，第一時間調度多台移動式抽水機到淹水熱點待命，在潮位上漲立即啟動抽排，為從根本上減輕海水倒灌影響，正推動「防堵、抽排、墊高」3大改善方案。

屏東 台南 淹水 高雄市 丹娜絲颱風

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