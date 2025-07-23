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雙颱共舞！竹節草颱風今晚生成 大罷免投票日影響機率曝光
位於呂宋島西部海面的熱帶低壓持續發展，根據日本氣象廳資訊，該熱帶低壓今晚增強為第八號颱風「竹節草」，將從台灣東方外海通過，周五、周六最靠近台灣。與范斯高可能有互相牽引作用。但兩者都是小型颱風，風雨不會太大。
中央氣象署表示，稍早生成的范斯高颱風，路徑預估往琉球、台灣中間通過，明後兩天會來到台灣東北方外海附近，屆時北台灣降雨將會增多，不過發布海警機率低。
至於竹節草颱風，其路徑將從台灣東方外海通過，周五、周六最靠近台灣，與范斯高可能有互相牽引作用。
氣象署表示，范斯高發海警的機率低，竹節草颱風的強風區域也不會經過陸地，對台影響小，不過由於台灣目前處在大低壓環流中，各地天氣不穩定，周六大罷免投票日，預估西半部會有不定時短暫陣雨或雷雨。
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