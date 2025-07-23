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假日急診壅塞有解方？ 健保署擬開設「假日急症中心」專看輕症

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署為舒緩急診壅塞，特別是秋冬季節急診就醫人數增加，將與急診醫學會、急診壅塞醫院共同規畫，於急診壅塞醫院附近設置假日急症中心（Urgent Care Center，簡稱UCC），試辦計畫預計10月上路。本報資料照片
衛福部健保署為舒緩急診壅塞，特別是秋冬季節急診就醫人數增加，將與急診醫學會、急診壅塞醫院共同規畫，於急診壅塞醫院附近設置假日急症中心（Urgent Care Center，簡稱UCC），試辦計畫預計10月上路。本報資料照片

年初受到流感疫情、諾羅病毒及護理人員短缺等多重因素影響，各大醫院急診壅塞。衛福部健保署為舒緩急診壅塞，特別是秋冬季節急診就醫人數增加，將與急診醫學會、急診壅塞醫院共同規畫，於急診壅塞醫院附近設置假日急症中心（Urgent Care Center，簡稱UCC），試辦計畫預計10月上路。

衛福部健保會由健保署進行精進「急診品質提升方案」執行內容專案報告，並以解決急診壅塞為目標及增訂壅塞無法達標的處理方式。健保署醫務管理組長劉林義說，經與急診醫學會舉行5次會議，列出急診品質提升8大方案，包括調升急重難症支付點數、擴大推廣在宅急症照護、輔導醫院善用轉診網路等。如調升急重難症支付點數已於5月1日上路，而門診靜脈抗生素治療方案也將於8月1日實施。

對於，醫院急診假日壅塞問題，健保署著手研議，將推出假日急症中心試辦方案，於急診壅塞醫院附近，如開車10分鐘的距離，或是在醫院內有明顯區隔的地方，建置假日急症中心，針對假日到急診就醫經檢傷分類為第四、第五級輕症患者，將轉診至該中心就醫，紓緩急診壅塞。此轉診機制沒有強制性，若輕症民眾堅持在醫學中心急診就醫，依規定將負擔部分負擔750元，但假日急症中心就醫掛號費一定比較便宜。

劉林義說，假日急症中心在日本實施多年，多選擇在急診壅塞醫院附近的基層診所，甚至是醫師公會全聯會的會址，由非急診的醫師、護理師值班，看診時間為上午8時至晚上12時，可以分為2至3班輪值，將針對輪值醫師、護理師增加健保給付誘因，如採時段包裹式給付，或就診人次給付模式，這還需要進一步討論。

劉林義指出，目前將邀集急診醫學會等研議訂定急診壅塞指標，找出哪些壅塞醫院附近應該設置急診中心，而掛號費等費用應該收取多少等都會一併討論，期盼舒緩假日急診壅塞及民眾假日就醫問題。

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