聽新聞
0:00 / 0:00

攝護腺癌易骨轉移 整合治療效果佳

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

一名68歲退休國中教師李先生，3年前因頻尿與骨盆疼痛就醫，發現罹患攝護腺癌，且發生骨轉移，他平時生活規律，常與妻子、兒孫至戶外散步活動，至診間時病況嚴重到無法行走。在三軍總醫院接受骨轉移藥物治療後，李先生骨轉移併發症成功控制，至今沒有復發或惡化跡象。

攝護腺癌發生率在男性10大癌症中排名第三，2022年新發生個案人數高達9062人。三總泌尿外科主治醫師楊明昕說，國內攝護腺癌病人有年輕化趨勢，近期50歲罹癌病人數增加，而攝護腺癌通常沒有症狀，但良性攝護腺癌病人會出現頻尿、急尿、尿不乾淨等症狀，攝護腺癌病人容易發生骨轉移，比率超過65%，若發現早期症狀，建議盡快至醫院就醫。

楊明昕指出，早期診斷與延緩骨轉移發生為提升生活品質的關鍵，除治療以外，也建議民眾補充維生素D及鈣質、規律運動、戒菸限酒，50歲以上男性應定期接受攝護腺特定抗原（PSA）檢查，及早發現病況、及早治療；飲食習慣則建議減少攝取牛、豬等紅肉及高脂肪食物，多攝取南瓜籽、番茄等富含維生素食物。

攝護腺癌是男性癌症中存活率較高的癌症之一，楊明昕表示，即使發生骨轉移，也有雙磷酸鹽藥物、單株抗體藥物可減少骨轉移造成骨折併發症，這類用藥雖有下顎骨壞死等副作用，但比率不高，只要持續觀察就沒有疑慮，為讓醫師安心用藥，三總整合泌尿外科、骨科、血液腫瘤科、放射腫瘤科、神經外科、復健科、核子醫學科、口腔外科、營養科、癌症個管師等，建立標準治療流程。

三總整合團隊2018至2022年，共收治268位攝護腺癌骨轉移患者。楊明昕表示，這群病人骨轉移併發症從33%下降至12%，低於國際平均的40%；病人需要放射治療人數則從20%下降至9%，低於國際平均數據27%，病人整體存活時間，延長約半年，足見整合治療對病人來說，效果更佳。

延伸閱讀

頻尿竟是攝護腺癌骨轉移 醫示警：急尿不乾淨也要注意

好消息！北港媽祖醫院啟動「攝護腺警覺月」提供1千人免費篩檢

男性注意！全台攝護腺癌患者去年新增近萬人 醫界倡議納第六癌篩檢

「鑽石歌王」林沖過世享耆壽92歲 曾患攝護腺癌第3期

相關新聞

台鐵死傷事故！四腳亭=瑞芳民眾闖入遭新自強號撞擊 西線單線雙向行車

台鐵晚間驚傳死傷事故，今晚9時14分於四腳亭=瑞芳間東線（K8+586處），因路人侵入路線，致遭252次EMU3000型...

雙颱共舞！竹節草颱風今晚生成 大罷免投票日影響機率曝光

位於呂宋島西部海面的熱帶低壓持續發展，根據日本氣象廳資訊，該熱帶低壓今晚增強為第八號颱風「竹節草」，將從台灣東方外海通過...

假日急診壅塞有解方？ 健保署擬開設「假日急症中心」專看輕症

年初受到流感疫情、諾羅病毒及護理人員短缺等多重因素影響，各大醫院急診壅塞。衛福部健保署為舒緩急診壅塞，特別是秋冬季節急診...

攝護腺癌易骨轉移 整合治療效果佳

一名68歲退休國中教師李先生，3年前因頻尿與骨盆疼痛就醫，發現罹患攝護腺癌，且發生骨轉移，他平時生活規律，常與妻子、兒孫...

健康你我他／像顧小孩一樣 陪著媽媽變老

家裡擺著一張照片，是媽媽年輕時跟外公、外婆拍的。我國小一年級時外公離開，六年級時外婆也離開了，當時媽媽47歲，親人只剩我...

天文大潮來襲！南高屏泡在水裡 今明恐淹更深

適逢年度天文大潮，台南七股鹽埕里市道176線附近昨積淹水，居民無奈忙著清理風災後的家園，又要擔心水患；高雄旗津、屏東東港...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。