攝護腺癌易骨轉移 整合治療效果佳

一名68歲退休國中教師李先生，3年前因頻尿與骨盆疼痛就醫，發現罹患攝護腺癌，且發生骨轉移，他平時生活規律，常與妻子、兒孫至戶外散步活動，至診間時病況嚴重到無法行走。在三軍總醫院接受骨轉移藥物治療後，李先生骨轉移併發症成功控制，至今沒有復發或惡化跡象。

攝護腺癌發生率在男性10大癌症中排名第三，2022年新發生個案人數高達9062人。三總泌尿外科主治醫師楊明昕說，國內攝護腺癌病人有年輕化趨勢，近期50歲罹癌病人數增加，而攝護腺癌通常沒有症狀，但良性攝護腺癌病人會出現頻尿、急尿、尿不乾淨等症狀，攝護腺癌病人容易發生骨轉移，比率超過65%，若發現早期症狀，建議盡快至醫院就醫。

楊明昕指出，早期診斷與延緩骨轉移發生為提升生活品質的關鍵，除治療以外，也建議民眾補充維生素D及鈣質、規律運動、戒菸限酒，50歲以上男性應定期接受攝護腺特定抗原（PSA）檢查，及早發現病況、及早治療；飲食習慣則建議減少攝取牛、豬等紅肉及高脂肪食物，多攝取南瓜籽、番茄等富含維生素食物。

攝護腺癌是男性癌症中存活率較高的癌症之一，楊明昕表示，即使發生骨轉移，也有雙磷酸鹽藥物、單株抗體藥物可減少骨轉移造成骨折併發症，這類用藥雖有下顎骨壞死等副作用，但比率不高，只要持續觀察就沒有疑慮，為讓醫師安心用藥，三總整合泌尿外科、骨科、血液腫瘤科、放射腫瘤科、神經外科、復健科、核子醫學科、口腔外科、營養科、癌症個管師等，建立標準治療流程。

三總整合團隊2018至2022年，共收治268位攝護腺癌骨轉移患者。楊明昕表示，這群病人骨轉移併發症從33%下降至12%，低於國際平均的40%；病人需要放射治療人數則從20%下降至9%，低於國際平均數據27%，病人整體存活時間，延長約半年，足見整合治療對病人來說，效果更佳。

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