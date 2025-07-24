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健康你我他／像顧小孩一樣 陪著媽媽變老
家裡擺著一張照片，是媽媽年輕時跟外公、外婆拍的。我國小一年級時外公離開，六年級時外婆也離開了，當時媽媽47歲，親人只剩我和爸爸了。
家母個性恬淡忠厚，低調不與人爭。工作時，總是默默地把本分做完，不大會社交，知心好友大概一隻手掌數得出來。退休後在家裡，愛看陸劇反覆播放，睡著了也還繼續放，這是老人家的習慣。
去年老人家常見的思覺失調症發作，和家父時常爭執，後託看護照顧又所託非人。某日我在公司接到醫院通報，救護車送家母到醫院狀況危急，我從公司趕去，在床旁守了兩宿沒闔眼，那時家母連自己都認不得，也不知道我是誰，我淚崩在病床。
蒙主恩賜，出院後沒幾天，她恢復正常認知與飲食。之後送家母到日照中心，與一群老人玩樂與學習，並供應午晚餐，也接送回府， 大大降低了私人看護的開銷。我也開始當起家長的角色，下班後哄她吃藥穩定症狀，定期回診、注意飲食避免三高，有空陪她去戶外教學、帶她買衣服、陪她聊聊天。
我不是太優秀的孩子，是個中庸的孩子，雖然妳老了，一言一行有時候都像小孩，但我會陪著妳變老，一如當年妳拉拔我長大，不曾後悔。我有一天也會老，因此想用這篇文章記錄母子的點點滴滴。媽我愛您，祝您長命百歲、知足常樂。
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