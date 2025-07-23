新竹男打嗝停不下來查不出病因 竟是「胃上噯氣」作祟

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聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
台北榮總新竹分院內視鏡室主任蔡志奇指出，在台灣打嗝可能指的是噯氣（belching）或是呃逆（hiccup），在醫學上兩者是有明顯的差別，造成的原因、治療方式也不同。圖／台北榮總新竹分院提供
台北榮總新竹分院內視鏡室主任蔡志奇指出，在台灣打嗝可能指的是噯氣（belching）或是呃逆（hiccup），在醫學上兩者是有明顯的差別，造成的原因、治療方式也不同。圖／台北榮總新竹分院提供

新竹28歲小陳無時無刻都在打嗝，連跑2家診所研判為胃食道逆流、消化不良，但經治療後依舊無效，最終至台北榮總新竹分院就醫才診斷出是胃上噯氣，需要透過非藥物治療或中樞神經調解劑治療。

台北榮總新竹分院內視鏡室主任蔡志奇指出，在台灣打嗝可能指的是噯氣（belching）或是呃逆（hiccup），在醫學上兩者是有明顯的差別，造成的原因、治療方式也不同，但在中文都稱為打嗝。噯氣是指空氣從食道或胃排出，同時會有低頻的聲音；相對呃逆是橫膈膜快速收縮，聲門關閉產生高頻的聲音。

蔡志奇說，噯氣又分為兩種，分別是胃噯氣和胃上噯氣。胃噯氣是指氣體從胃裡進入食道，再從口腔排出，可能跟胃食道逆流、功能性消化不良、胃輕癱有關，所以胃酸抑制藥物、腸胃蠕動藥物會有效。吃飯細嚼慢嚥、不喝含氣飲料也會減少胃噯氣。

胃上噯氣是指把口腔的氣體吸入食道上端再排出來，跟胃沒有關係，這跟吞空氣不一樣，吞空氣是把氣吞入胃中，整個過程是病人主動去做的，可能跟病患壓力、焦慮有關，不過胃上噯氣在病患睡覺、專心做某件事或說話的時候並不會發生。

蔡志奇表示，胃上噯氣是腸腦交互作用障礙的其中一種，通俗說法是腦胃道的自律神經失調，也可視為是精神科的疾病在腸胃道的表現。各式腸胃藥物通常沒用，部份有用的人可能是來自於交雜多種診斷或是安慰劑效應。正確治療方式應為行為認知治療、腹式呼吸練習及中樞神經調解劑。

蔡志奇說，胃噯氣、胃上噯氣臨床上可能分不出來，但藉由食道阻抗併酸鹼檢測、食道壓力檢測可有效診斷。案例中的小陳很有可能是胃上噯氣患者，需要透過非藥物治療或中樞神經調解劑治療，尋求正確診斷以利治療才是上策。

蔡志奇說，胃噯氣、胃上噯氣臨床上可能分不出來，但藉由食道阻抗併酸鹼檢測、食道壓力檢測可有效診斷。圖／台北榮總新竹分院提供
蔡志奇說，胃噯氣、胃上噯氣臨床上可能分不出來，但藉由食道阻抗併酸鹼檢測、食道壓力檢測可有效診斷。圖／台北榮總新竹分院提供

新竹 病患 榮總

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