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假日急診壅塞解套 健保署試辦急症中心分流輕症

中央社／ 台北23日電

假日急診壅塞有解，健保署將試辦假日急症中心方案，在急診壅塞大醫院附近設立分流據點，轉診輕症患者，藉由較低部分負擔及便利地點引導民眾就醫，預計最快10月上路。

健保會今天進行「精進急診品質提升方案執行內容」專案報告，以解決急診壅塞為目標。健保會執行秘書周淑婉表示，健保會委員普遍希望能夠落實分級醫療，避免民眾因小病就直奔大醫院，建議應加強宣導。

周淑婉提到，付費者代表則關心應加強民眾教育，讓大家清楚分級醫療的意義與實際作法，如提供就醫指南，協助民眾了解不同疾病應前往哪類醫療院所就診；醫界代表也說，一些小手術如膽囊切除，其實可以在地區醫院進行，沒必要擠到大醫院，造成資源壓力。

健保署醫務管理組長劉林義今晚接受聯訪表示，避免過年連假後急診壅塞重演，強化醫療分流，將推出假日急症中心（Urgent Care Center，UCC）試辦方案，預計在急診壅塞大醫院附近尋找合適小醫院、診所，甚至參考日本以醫師公會全聯會會址，作為假日急症中心據點。

劉林義提到，假日急症中心將由基層診所或地區醫院其他科別醫療人員支援，開診從上午8時到凌晨12時，採取2至3班輪班。將急診壅塞大醫院的輕症者，也就是檢傷分類4、5級患者，轉診至假日急症中心，盼以低於醫學中心新台幣750元的部分負擔作為誘因，分流就醫民眾。

劉林義表示，假日急症中心試辦方案細節仍待與急診醫學會開會研議，預計最快上路時間可能落在10月後，除增加民眾分流誘因外，醫療人員投入意願也非常關鍵，預計提供一筆開辦費，協助購入檢查儀器與租金等，支付標準擬採包裹式給付作為誘因。

劉林義指出，目前初步構想的「附近」，是從急診壅塞醫院到假日急症中心車程距離約10分鐘內可到達者；若急診壅塞醫院地處偏僻，也不排除在院內可清楚區分的區域設置假日急症中心。

患者 健保署 醫學中心

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