蛋農、蛋商爭報產地價 農業部：尊重雙方協調

中華民國養雞協會不滿產地蛋價由蛋商公會報價，擬2週內由協會統一公布產地價，蛋商公會指不懂市場機制。農業部今天說，尊重產銷雙方溝通協調，不支持單方決定價格。

長久以來，雞蛋價格由蛋商公會每週開會對外報價，包括產地價與批發價，因台北市是台灣雞蛋流通量最大的城市，台北市蛋商公會的報價具指標性，也是其他縣市參考依據。

養雞協會副理事長林漢章最近多次表達，對目前由蛋商公會決定產地蛋價的做法不滿，且漲價都是批發價先漲，跌價卻是產地價先跌，認為不公平；而日前風災造成蛋量減少，這週蛋價應該要上漲，蛋商公會卻維持凍漲，造成蛋農損失。

養雞協會今天開會，決定拿回產地蛋價主導權。林漢章告訴媒體，預計2週內，產地蛋價比照目前土雞、肉雞模式，由協會逐日報價。

台北市蛋商公會理事長林天來告訴媒體，雞蛋無論產地價或批發價，都應依照市場機制訂定，蛋農並不清楚市場雞蛋流通情形，蛋農自行報產地蛋價不合理。

農業部回應，長期以來，雞蛋交易價格波動，為產銷雙方共同協商的決議，農業部尊重產銷雙方共同商議結果，支持雞蛋產銷雙方有效的溝通，但不支持雞蛋價格（產地價、批發價）漲跌都由單方面決定，缺少協商的機制。

農業部強調，產銷雙方溝通協調及共識形成與認同，才有利於台灣蛋雞產業永續發展。

針對養雞協會研議將雞蛋產地價格比照現行肉雞、土雞報價模式，由養雞協會自行對外報價，農業部說，只要產銷雙方都有共識，農業部予以尊重。

農業部表示，尊重產銷雙方協調機制為前提，定期各月召開產銷資訊預判、產銷協調等相關會議，強化溝通平台，預判蛋價合理波動區間；並責請產業所屬雞蛋產銷督導委員會與銷售端密切聯繫，並落實調度機制，平穩產銷。

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