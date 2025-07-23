竹節草颱風最快今晚生成 不排除726罷免投票前夕「雙颱牽引」

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聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
范斯高颱風明、後天最接近台灣，北部雨勢將變得明顯，午後中南部也須留意局部大雨。聯合報系資料照
范斯高颱風明、後天最接近台灣，北部雨勢將變得明顯，午後中南部也須留意局部大雨。聯合報系資料照

范斯高颱風明、後天最接近台灣，中央氣象署預報員林定宜表示，北部雨勢將變得明顯，午後中南部也須留意局部大雨，另外，熱帶性低氣壓TD11預估今深夜至明天將增強為第8號颱風「竹節草」，其路徑將從台灣東方外海通過，周五、周六最靠近台灣，與范斯高可能有互相牽引作用。

林定宜說，范斯高颱風明、後（24、25日）2天最接近台灣，北部將有明顯雨勢，熱帶低壓TD11估在今入夜至明天可能增強為竹節草颱風。

竹節草颱風行徑路線預計先在呂宋島上方逆時針打轉，再從台灣東方外海北上通過，周五、周六較靠近台灣，雲雨帶以海上為主，可能與范斯高有互相牽引作用，但兩者都是小型颱風，風雨不會太大。

天氣部分，林定宜指出，明、後（24、25日）2天受到范斯高颱風外圍雲系影響，北部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為午後局部短暫雷陣雨，中南部、其他山區有局部大雨機率。

明晚到後天北部有短暫陣雨或雷雨，甚至有局部大雨機率，中南部、東北部不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲午後局部短暫雨，中南部及其他山區有局部大雨。

周六至下周三（26至30日）受大低壓帶影響，西半部有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。

周六（26日）也就是大罷免投票日，環境風場轉為西南風，中南部需留意局部大雨；下周一至下周三（28至30日）中南部不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲午後局部雷陣雨。

颱風 罷免 投票 氣象署

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