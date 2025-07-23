觸發異常訊息！星宇台中飛沖繩航班傳「落地超限」 民航局證實：著手調查

星宇航空19日一架JX302台中飛往沖繩那霸航班，在沖繩疑似發生落地超限，所幸飛機未受損，20日空機返台檢修、21日正常飛行。對此，交通部民航局證實，已接獲通報，並著手調查。

據了解，星宇航空JX302航班19日下午1時21分從台中飛往沖繩那霸，降落時疑似發生落地超限的情形，航機於當地進行初步檢查，20日上午空機飛回桃園檢修，21日已正常飛行；民航局表示，已接獲業者自主通報，並著手調查。

星宇航空說明，7月19日JX302台中飛往沖繩的航班，於抵達沖繩那霸機場時落地時遭遇不預期側風，觸發異常訊息。為求謹慎依程序安排地停檢修，為避免影響返程旅客行程，立即另派空機前往沖繩載運旅客返台。

星宇航空表示，航機經機務檢查正常外，也確認航機並未發生重落地情況，後續配合民航局調查。

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