聽新聞
0:00 / 0:00
觸發異常訊息！星宇台中飛沖繩航班傳「落地超限」 民航局證實：著手調查
星宇航空19日一架JX302台中飛往沖繩那霸航班，在沖繩疑似發生落地超限，所幸飛機未受損，20日空機返台檢修、21日正常飛行。對此，交通部民航局證實，已接獲通報，並著手調查。
據了解，星宇航空JX302航班19日下午1時21分從台中飛往沖繩那霸，降落時疑似發生落地超限的情形，航機於當地進行初步檢查，20日上午空機飛回桃園檢修，21日已正常飛行；民航局表示，已接獲業者自主通報，並著手調查。
星宇航空說明，7月19日JX302台中飛往沖繩的航班，於抵達沖繩那霸機場時落地時遭遇不預期側風，觸發異常訊息。為求謹慎依程序安排地停檢修，為避免影響返程旅客行程，立即另派空機前往沖繩載運旅客返台。
星宇航空表示，航機經機務檢查正常外，也確認航機並未發生重落地情況，後續配合民航局調查。
🌀最新颱風動態
▪️恐有雙颱發展！ 最新路徑預測、對台影響出爐
▪️本周恐1有2個颱風生成 粉專：周三起西北太平洋相當熱鬧
▪️熱帶擾動最快周三升級熱低壓或颱風 天氣風險：這兩地率先有風雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言