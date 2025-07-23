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針灸、拿藥只能二選一？ 健保署：均有健保給付、違者開罰

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署醫務管理組專委陳依婕說，中醫的藥費、針灸、傷科，均有健保給付，且在支付標準規定可以同時開立，沒有說，做針灸就不能去開藥，開了藥就不能針灸，醫師應依照病人狀況，給予適當治療。圖/123RF
衛福部健保署醫務管理組專委陳依婕說，中醫的藥費、針灸、傷科，均有健保給付，且在支付標準規定可以同時開立，沒有說，做針灸就不能去開藥，開了藥就不能針灸，醫師應依照病人狀況，給予適當治療。圖/123RF

民眾常有腰酸背痛、筋骨損傷等問題，而尋求中醫傷科治療。但不具名醫師指出，部分醫院、診所在治療患者時，針灸及藥物是分開給予，比如說，醫師開立患者針灸療程，若患者還想拿藥就必須自費，反之亦然。其實，健保是可以二者同時給付，院方疑似有違規定。對此，衛福部健保署表示，中醫的藥費、針灸、傷科，均有健保給付，中醫師應依照病人狀況，給予適當治療。

衛福部中醫藥司前司長黃林煌說，確實有聽說這樣的情形，許多患者針灸了，藥品部分就要自費約4、500元；或拿藥了，針灸就要自費約4、500元，一周如果要治療3次，就要花費1500元，讓經濟弱勢形成沉重負擔。

可是，依健保規定，兩者可以同時給付，如同西醫治療傷口時，抗生素藥物及清理傷口可以同時給付，但部分醫院、診所卻是要求其中一項必須自費。

「真的捨不得貧窮的人。」黃林煌說，以領有身心障礙手冊的精神疾患來說，一個月約領取5000元津貼，但看病3次，就要自費1000多元，真的是十分可憐，因為，就是有人付不起這些錢。

健保署醫務管理組專委陳依婕表示，中醫的藥費、針灸、傷科，均有健保給付，且在支付標準規定可以同時開立，沒有說，做針灸就不能去開藥，開了藥就不能針灸，中醫師應依照病人狀況，給予適當治療。

陳依婕說，每個患者病況不同，但若看醫療收據發現，明明健保有給付的治療，卻另外有自費項目，呼籲民眾可以檢附收據到各分區業務組申訴，如排除特殊原因，確定有自立名目收費的情況，將依違反健保特約管理辦法進行處理。

陳依婕指出，目前尚未接獲相關申訴，但健保署於每季都會與中醫師公會全聯會開會討論，將請他們向中醫師會員宣導，健保有給付項目就不應另外收費；此外，健保署也可以從院所申報費用，以釐清相關狀況。

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