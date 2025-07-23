電動車遊宜花東 台鐵啟用9站充電站

為配合政府2050淨零排放，運具電動化政策，台鐵公司今天表示，攜手星舟快充公司，啟用宜蘭、花蓮、台東9個電動車充電站網絡，消除民眾開電動車到東部旅遊，找不到充電站的焦慮。

台鐵發布新聞稿表示，為配合政府減碳環境保護政策推動，積極規劃招商辦理太陽光電案場及電動汽車充電樁的建置營運，並進而提升旅運服務設施的品質。

台鐵指出，經星舟快充公司得標規劃建置營運，目前已建構完成宜花東充電站網絡並全面啟用。

台鐵表示，宜花東充電站為考量充電便利性與旅客中途休息需求，是沿著台9線公路及緊臨台鐵車站規劃建置，由北而南分別是宜蘭縣的永樂站、東澳站，花蓮縣的壽豐站、林榮新光站、三民站、東里站、富里站，以及台東縣的關山站與瑞源站等9個站。

台鐵表示，依充電不同的需求，分別規劃建置慢充、快充及超級充電樁共計19槍，歡迎民眾多加利用。

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